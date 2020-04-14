规模不及预期 油价依然承压(国际视点)

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4月12日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国就石油减产达成协议。这是自欧佩克成立以来，欧佩克与非欧佩克产油国达成的最大规模减产协议。减产协议公布后，国际油价明显回升，随后出现震荡。由于减产规模不及市场预期，国际油价依然承压。

4月12日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国举行视频会议，就石油减产达成协议。与会国家决定今年5月至6月间将日均原油产量削减970万桶，从今年7月至今年12月将减产规模缩减至每日800万桶，从2021年1月至2022年4月将减产规模缩减至每日600万桶。这是自欧佩克成立以来，欧佩克与非欧佩克产油国达成的最大规模减产协议。

欧佩克秘书长巴尔金都表示，这份协议是历史性的，减产规模大，持续时间长达两年。“今天，我们共同见证了国际合作和多边主义的胜利。”

减产协议公布后，国际油价明显回升，随后出现震荡。但由于减产规模不及市场预期，国际油价依然承压。

油价长期低位徘徊，主要产油国均承受压力

今年3月底，欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国的最后一轮原油减产协议到期。3月初，双方谈判破裂，未能达成新减产协议。今年年初以来，新冠肺炎疫情使全球经济活动受限，全球石油需求遭到重创。据英国路透社报道，受疫情影响，全球原油需求量削减了约30%。在此背景下，沙特阿拉伯和俄罗斯宣布增产，以争夺市场份额，原油价格战不断升温，石油市场供需基本面严重失衡。此外，全球原油储备空间已近饱和，进一步压缩原油需求，加大油价下行压力。今年1月以来，国际油价已下跌超过50%。

油价长期在每桶20至30美元之间徘徊，各主要产油国都承受着压力。沙特阿拉伯的石油油层浅、易开采，开采成本在每桶10美元以下，显著低于俄罗斯的每桶不到20美元和美国的每桶40至50美元。然而，能源产业收入占沙特财政收入的2/3。埃及赫勒万大学经济学教授易卜拉欣认为，要实现财政收支平衡，价格战并非长久之计，这是沙特同意在减产协议中做出妥协的重要原因。

俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫日前表示，油价因素已使俄罗斯的石油天然气收入比预计减少近3万亿卢布（约合408亿美元）。今年前两个月，联邦预算赤字激增，俄政府不得不动用储备基金，应对财政困境。俄罗斯明琴科咨询公司总裁明琴科表示，对俄罗斯而言，减产协议是推动市场游戏规则向稳定过渡的积极因素，减产的规模是俄罗斯企业可以接受的。俄罗斯克里姆林宫网站4月12日发表声明说，该协议旨在稳定全球石油市场并从整体上确保世界经济的可持续性，俄罗斯、美国、沙特三国领导人同意将继续保持接触。

低油价也让生产成本高企的美国页岩油行业遭到重挫。由于页岩油产量大增，美国近年来逐步成为全球主要原油生产国和出口国。国际金融服务公司摩根士丹利分析称，当原油价格达到每桶51美元时，美国页岩油企业才能为其今年的资本支出预算提供资金并偿还债务。英国行业分析机构伍德·麦肯齐公司指出，到2020年底，如果原油价格从每桶60美元跌至35美元，美国石油行业的现金流可能会消失3800亿美元。

陷入“生产即亏损”困境，美页岩油产业或迎破产潮

4月1日，美国惠廷石油申请破产保护，成为本轮油价暴跌以来首个陷入破产保护的美国知名页岩油气企业。国际信用评级机构穆迪统计，北美地区的油气公司在未来4年将面临2000亿美元的到期债务，其中仅2020年的到期额就高达400亿美元。英国经济咨询机构“资本经济”首席新兴市场经济学家威廉·杰克逊称，受低油价影响，美国能源股股价大幅下跌，已高度负债的美国页岩油企业将很难再通过借贷方式筹措资金。

目前的低油价不仅使美国页岩油钻探无利可图，还会陷入“生产即亏损”困境。油气企业纷纷减少资本开支和生产活动以减少损失。美国油气巨头埃克森美孚公司4月7日宣布，今年资本开支和现金支出营业费用将分别削减30%和15%，以应对石油供需失衡和大宗商品价格的下跌。

行业机构普遍认为，如果油价长期维持在当前或更低水平，美国页岩油产业亏损严重，裁员潮和破产潮在所难免。美国页岩油产业的黄金时代将不复存在，也将触发更多连锁反应，对美国经济构成持续负面影响。

供需失衡未根本改变，产油国需采取更进一步措施

减产协议公布后，国际油价明显回升，一度大涨8%。随后涨幅收窄，出现震荡。分析认为，这表明每天减产970万桶的规模仍未达到市场预期，市场仍面临较大不确定性。由于协议将从5月1日开始生效，过去一个月里已大幅增产的产油国预计将继续在未来几周时间里向市场大量供应原油。

俄罗斯全国信用经纪人联盟主席加姆扎表示，减产协议将使油价企稳回升，未来油价将稳定在每桶30至40美元。美国高盛集团认为，市场对达成协议的乐观情绪可能在未来几天支撑原油价格，但不会持久，因为原油市场供需失衡仍未根本改变。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强指出，全球原油需求仍处于极低点，供需格局非常不稳定。短期来看，“按照市场需求下降30%估计，减产规模可能需要达到每天2000万桶才能让油价维持大幅回升”。标普全球普氏能源资讯全球分析主管克里斯·米德利表示，除非欧佩克采取进一步行动，否则减产“将不足以给油价带来可持续的、恢复元气的支撑”。

二十国集团能源部长会议4月10日晚间发表声明说，将采取“一切必要措施”来维持石油生产国和消费国之间的平衡，但没有承诺采取削减石油产量的具体步骤。观察人士指出，只有全球经济活动恢复正常，原油需求才能大幅反弹。同时，说服更多非欧佩克产油国参与减产，使各方意见尽快达成一致，并使原油减产达到更大规模，油价才可能出现大幅回升。俄罗斯能源与金融研究所能源主管格罗莫夫认为，要采取更激进的措施来减少原油产量，例如每天减少2000万到2500万桶，这意味着需要更多产油国加入到减产进程中。

目前，美国政府对美国参与减产态度暧昧。一方面，美国国内希望和反对其参与减产的呼声都不弱；另一方面，美国反托拉斯法禁止美国生产商签署任何产量协议，美国政府对各州的石油公司管理能力有限，难以强制要求美国油企减产。舆论普遍认为，美国减产原油将不会采用政府主导的方式，更可能通过市场机制来完成，同时，通过税收、外交等手段推动沙特、俄罗斯等其他产油国大幅减产。林伯强认为，如果美国不参与减产协议，俄罗斯等国所担忧的被页岩油挤占市场的问题依然存在，各方博弈仍将持续。

（本报华盛顿、莫斯科、开罗、北京电）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)