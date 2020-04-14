大疫当前，合作是中美的唯一正确选择

近来，美国战略界要求中美合作的声音在上升。近百名美前政要和学者呼吁，病毒跨越国界与国籍，没有美中合作，抗击病毒不会成功。美国联邦政府、地方和企业纷纷向中国提出医疗物资采购请求。

在人类共同的敌人面前，中美携手合作远不是可选项，而是必选项。我们希望，美方说到做到。

截至4月13日，美国累计确诊新冠肺炎病例55.8万，约占世界1/3。累计死亡人数破2万，居世界第一，是伊拉克战争和阿富汗战争美军阵亡人数的3倍多。美国卫生官员表示，美正经历艰难的“珍珠港”时刻。

截至4月13日，全球出现新冠肺炎确诊病例的国家和地区累计达213个，海外累计病例近177万，本月中下旬预计将达到200万。海外累计死亡人数已达11万。

疫情深刻改变世情。正如习近平总书记在4月8日中共中央政治局常委会会议上指出的，国际疫情持续蔓延，不稳定不确定因素显著增多，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。

拯救人类、拯救生命刻不容缓。中美是国际社会重要成员、全球最大的两个经济体，当前形势下，中美开展合作的意义更加重大，攸关两国人民福祉，攸关世界人民福祉。

在此紧要关头，两国元首为中美合作指明方向。3月27日，习近平主席应约同特朗普总统通电话。习主席强调，我十分关注和担心美国疫情发展。当前情况下，中美应该团结抗疫。中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。中美关系正处在一个重要关口，合作是唯一正确的选择。

特朗普总统表示，我将亲自过问，确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。感谢中方为美方抗疫提供医疗物资供应，并加强两国医疗卫生领域交流。他在推特上感慨：刚刚和中国国家主席习近平进行了非常愉快的交谈，我们正在紧密合作。致敬！

希望中美双方能够按照两国元首达成的重要共识，相互尊重，排除干扰，妥处敏感问题，加强抗疫等领域合作，推动中美关系沿着正确轨道发展。

回顾历史，中美携手合作，为人类应对全球性挑战作出特殊而重要的贡献。在2008年国际金融危机中，中美同舟共济，共克时艰，推动二十国集团成为应对危机主平台，为世界走出金融危机作出关键贡献。2014年，埃博拉病毒来袭，中美紧急向非洲派出医疗队，与多国合作成功阻遏病毒全球蔓延。近年来，两国在气候变化、核不扩散、打击恐怖主义、能源安全等方面密切配合。

历史经验告诉我们，不管是抗击人类的共同敌人，还是解决两国的分歧摩擦，中美合作是唯一出路。

在这场人类与病毒的搏斗中，中国和美国人民站在一起。中国毫无保留同美方分享信息和经验，加强两国医疗卫生领域合作。中方有关部门为美国在华采购物资提供便利。中国有关地方、企业、民间机构也纷纷向美国提供医疗物资捐助。中国有14亿人口，医疗用品消耗量大，中国人民本着人道主义精神，力所能及地帮助包括美国人民在内的世界人民。企业加班加点，生产、交付美国采购的医疗物资。

马云第一时间在微博上表示，多方筹到的50万份检测试剂盒和100万只口罩，准备就绪，马上出发美国，捐赠给美国人民。孟晚舟被捕案件至今悬而未决，但华为向美疫情最严重的纽约州捐赠了大批抗疫物资，包括1万个N95口罩、2万件防护服、5万个护目镜与1万只手套。4月4日，纽约州州长库莫一天3次对蔡崇信基金会捐赠的1000台呼吸机表示感谢。面对美国当前的困难，中国感同身受。

4月5日，中美两国学术界的顶尖专家共同举办中美医疗系统应对新冠病毒疫情研讨会，就中国防疫经验、最新药品疫苗研发进展、国际防控合作、民间力量支持等话题进行了充分交流。此前在3月30日、31日也分别举办过2场同类型会议，全球约5万人在线观看了研讨会。

这些都体现出中国人“投桃报李”的品格。中美两国来而有往，相互支持。病毒在中国肆虐期间，美国各界友好人士向中国捐赠了大量物资。据不完全统计，美国企业、商会、友好团体和人士等各界对华捐赠现金约11.5亿元人民币，各类物资价值约4亿元人民币。

事实证明，中美关系不仅是政府与政府的关系，也是社会与社会的关系，民众与民众的关系。中美民间友好历久弥坚，一直为中美关系发展注入源源不断的内生动力。

抗击疫情，理应成为中美合作点，但一些人试图使其成为中美冲突点。美国展现积极姿态的同时，有人逆历史潮流而动，发出刺耳的杂音。他们指责中方掩盖疫情数据，叫嚣加大打压华为，造谣世卫组织被中国支配，要求就疫情对华索赔、“秋后算账”。甚至在两国元首通话之后，一些高级官员仍在对中国进行无端诋毁。有人鼓吹美国向世界提供的抗疫援助远超中国，试图掩盖自身疫情应对乏力。有人趁机炒作“疫情助推经济脱钩论”“病毒激发新‘冷战’论”等等奇谈怪论，混淆视听，用心险恶。

向中国转嫁危机，搞“内病外治”无异于缘木求鱼。把自身的问题归咎于中国，向中国“甩锅”既损人也不利己。有人想利用当前形势谋取政治或经济利益，甚至推动两国人民“脱钩”，对中国搞“滥诉”和“追责”，暗示现在有求于中国而不得不变调，日后还可能“秋后算账”。这种心态很不健康，也很不道德，是痴人说梦，事实上也会影响各国合作抗疫的互信和成效。既不符合人道主义精神，更背离两国人民的共同利益。这些“政治病毒”同有形病毒相比，毒性更大、贻害更大。我们更要保持高度警惕。

面对大灾疫，中国展现了大国气度、格局和胸襟。中国政府的疫情防控工作获得国内外普遍赞誉，中国为疫情防控做出了自己最大努力和巨大牺牲。在他国困难之际，中国患难与共，雪中送炭，倾力施援，为全球抗疫提供强大经验、技术和物资支撑，展现了负责任大国的道义和担当。面对污蔑、抹黑和打压，中国明辨是非，不卑不亢，有理有节。但中美合作是有原则的，中国向来是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。在重大原则问题上，我们敢于亮剑，决不让步。

疫情无国界，它再次提醒我们，人类是休戚与共、祸福共担的命运共同体。没有人能够独善其身，没有国家能单打独斗。中美唯有同舟共济、携手合作，才能走出风雨。以人类命运共同体的视角审视中美关系，我们更深切认识到，合作是中美关系的唯一正确选择，世界的和平与繁荣，也将从一个良好的中美关系中获益。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)