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中东国家疫情防控力度持续加大(国际视点)

本报驻埃及记者 周 輖

2020年04月14日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　4月11日，在伊朗卡拉季，一家企业员工正在生产新冠病毒检测试剂盒。
　　新华社发

　　核心阅读

　　近期，中东地区新冠肺炎疫情形势严峻，令地区原本脆弱的医疗卫生体系雪上加霜，多国经济下行压力也在加大。为应对挑战，限制出行、宵禁、停航、强制戴口罩等逐渐成为部分国家的重要防控举措。多国还紧急出台各类纾困计划和举措，全力提振经济、保障民生。

　　　　　　 

　　最新统计数据显示，中东地区累计确诊病例数已突破15万。严峻疫情给饱受冲突与动荡之苦的中东地区再添新难题。4月11日，联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森、联合国秘书长也门问题特使格里菲思、联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫等发表联合声明，呼吁中东地区冲突各方停止敌对行动，通过对话化解分歧，共同抗击疫情。

　　地区疫情形势不容乐观

　　最近一段时间，中东地区新冠肺炎确诊病例人数不断攀升。伊朗疫情依然严峻，确诊人数已超过7万例，但新增病例数已连续几日呈下降趋势。

　　土耳其和以色列已分别确诊超过6万例和1万例。沙特和阿联酋确诊超过4000例，卡塔尔逾3000例，埃及超过2000例，阿尔及利亚、伊拉克、巴林、科威特和摩洛哥的确诊人数均超千例，疫情有可能在未来一段时间迎来高峰。处于战乱中的也门在4月10日报告了首例确诊病例。

　　疫情蔓延令各国纷纷采取限制出行、宵禁、停航、强制戴口罩等防控措施，同时加大医疗卫生投入，保障物资供应。摩洛哥境内的工厂已加大口罩生产力度，埃及要求工厂全负荷运转以满足需求，土耳其将在45天内在伊斯坦布尔建两座方舱医院，各省开始通过邮政系统向民众免费发放口罩。

　　世界卫生组织东地中海区域紧急卫生事务主任理查德·布伦南表示，伊朗近期新增病例趋于平缓，令人鼓舞，但区域内其他国家疫情有升级风险。他呼吁继续加强有效公共卫生措施的执行，做到对患者早检测、早发现和及时隔离。

　　布伦南同时表示，中东地区部分国家正在遭受战争冲突和政治危机的影响，令人对其应对疫情的能力感到担忧。

　　眼下，中东整体安全形势依然严峻。在利比亚首都的黎波里，冲突仍在进行，持续的战事使政府无法掌控疫情真实情况。数百万叙利亚难民滞留在土耳其、约旦、黎巴嫩等国，恶劣的生存条件增加了疫情扩散的风险。长期战乱导致伊拉克医疗设施遭到破坏，医务人员大量流失。

　　在联合国的停火呼吁下，从4月9日开始，沙特主导的多国联军在也门实行为期两周的单方面停火，以便相关机构更好防控疫情。联合国秘书长古特雷斯日前表示，支持停火呼吁的国家不断增多，相关国家和地区的合作伙伴以及民间团体等也都积极响应。媒体分析认为，中东地区真正实现全面停火仍然面临诸多困难。

　　多国紧急出台纾困计划

　　受疫情影响，中东国家普遍面临经济下行压力，民生发展遭遇新的困难。国际金融协会中东和北非地区首席经济学家加尔比斯·伊拉丹表示，旅行限制、企业停产、隔离等措施导致地区各国非石油领域的经济活动停滞，加上油价下跌的影响，经济下滑风险不容小视。联合国西亚经济社会委员会最近预计，疫情将导致中东地区新增830万贫困人口。

　　航空、旅游、酒店、物流等服务业受到巨大冲击，区域内经济多元化进程受阻。根据国际航空运输协会预计，疫情将导致中东地区各航空公司遭受严重损失。作为一些国家经济支柱的旅游业也遭到重创。

　　为缓解冲击，中东多国纷纷积极采取措施提振经济、保障民生。最近以来，多国央行纷纷降息，启动大规模经济刺激计划，释放金融机构流动性，为企业提供支持。沙特、阿联酋分别启动了总额达1200亿里亚尔（约合320亿美元）和1260亿迪拉姆（约合343亿美元）的纾困计划。迪拜政府则计划为阿联酋航空注资支持其应对危机。

　　各国政府还全力为低收入群体纾困解难。埃及8日宣布向季节性工人每人发放500埃镑（约合32美元）补助金。摩洛哥设立专项基金，向受疫情影响而停工的职工发放每个月2000迪拉姆（约合200美元）补偿金，同时视情向没有固定职业的家庭发放800—1200迪拉姆的补贴。伊朗政府向失业保险基金提供约11亿欧元，用于支付疫情期间失业人员的生活支出，还计划向400万户低收入家庭提供贷款。

　　近期各国采取措施做好物资供应保障。科威特主管工商业事务的高官哈利德·鲁赞呼吁海湾国家建立粮食安全网络，以确保获取充足的粮食供应。

　　中国助力地区强化防控

　　卫生健康合作一直是中国同中东国家友好合作的重要领域。疫情发生以来，中国向中东各国提供了多种形式的医疗援助，包括派遣抗疫医疗专家组、捐赠抗疫物资、分享防控和诊疗经验、为当地采购中国医疗物资提供便利等，提高了中东地区防控和诊疗能力，提振了共同战胜疫情的信心。

　　中东地区医疗物资紧缺，中国多次实施捐赠。4月8日晚，伊拉克方面在机场以隆重的“过水门”仪式迎接中国捐赠的第二批援助物资。中国同时向阿尔及利亚捐助急需医疗物资，阿从中国订购的第一批医疗物资也于日前抵达阿尔及尔。中国已向伊朗、伊拉克派遣了抗疫医疗专家组，同当地医护人员交流抗疫经验，培训当地人才，协助完善医疗体系。

　　在中国专家组帮助下，伊朗根据国情建立了一套群防群控体系，同时还修建了方舱医院以应对医疗资源不足等问题。伊拉克建成新的核酸检测实验室，极大提高了核酸检测能力。与此同时，中国派驻摩洛哥、突尼斯等国的医疗队也积极开展行动，同当地医护人员分享经验，协力制定疫情应对方案。

　　4月9日，中国与阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书处及阿盟成员国举行首次卫生专家视频会议，交流抗疫经验。阿盟社会事务助理秘书长海法表示，相关信息对各国制定抗疫路线图、开展国际合作非常重要。抗击新冠肺炎疫情需各国携手合作，希望今后双方继续召开类似会议，交流更多信息。

　　（本报开罗4月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月14日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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