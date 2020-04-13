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全球疫情要览（4月8日）

全球新冠确诊病例近128万 意大利新增病例递减

2020年04月13日22:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月8日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠肺炎确诊病例近128万例，死亡近7.3万例。美国累计确诊病例逼近40万，死亡病例约1.2万例，多州报告单日最大死亡病例数。英国首相约翰逊4月6日晚因病情恶化，被转入重症监护室治疗。意大利新增病例呈递减趋势。日本首相安倍晋三7日宣布紧急状态，叫停奥运圣火展览。非洲确诊病例超1万，仅有2国未有报告。

世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例近128万例

当地时间4月7日，世界卫生组织发布第78期新冠肺炎疫情报告。报告显示，截至欧洲中部时间4月7日10时（北京时间7日16时），全球新冠肺炎确诊病例为1279722例，较前一日增加68766例；死亡72614例，较前一日增加5020例。

中国之外新冠肺炎确诊病例达到1196651例，较前一日增加68700例；中国之外死亡病例69274例，较前一日增加5020例。

古特雷斯决定暂停联合国维和人员轮换及部署

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克7日说，为避免和减少联合国维和人员感染新冠病毒的风险，古特雷斯已决定暂停维和人员的轮换和部署工作直至6月30日。

美国累计确诊逼近40万 多州报告单日最大死亡病例数

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统显示，截至美东时间4月7日下午6点，美国已经至少有新冠病毒感染病例387547例，其中包括死亡病例12285例。与大约24小时前相比，美国确诊病例数至少增加了24791例，死亡病例至少增加了1596例。

当天，美国多州都报告了疫情出现以来单日最大死亡病例数。纽约州新增死亡病例731例，新泽西州新增232例，路易斯安那州新增70例，伊利诺伊州新增73例。

英国首相约翰逊被转入重症监护室

英国卫生部7日发布的新冠疫情数据显示，当天该国累计死亡病例增至6159例；累计确诊病例数达到55242例，与前一天相比增加3634例。

英国首相约翰逊6日晚因病情恶化，被转入重症监护室治疗。英国首相府发言人说，目前约翰逊意识清晰，将他转移到重症监护室只是预防性措施。英国外交大臣拉布代理英国首相职责。

意大利新增确诊病例呈递减趋势

据意大利民事保护部门7日发布的数据，截至当天18时，意大利累计新冠确诊病例135586例，比上一日增加3039例，新增病例呈递减趋势。

该部门发布的统计数据显示，意大利累计死亡病例达17127例，比上一日增加604例，累计治愈病例24392例，比上一日增加1555例。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利当天在例行发布会上说，从近日数据看，新增确诊病例减少的趋势再次得到确认，治愈患者人数在持续上升。

日本宣布紧急状态 奥运圣火展览叫停

日本首相安倍晋三定于7日宣布紧急状态，以应对持续蔓延的新冠疫情。

紧急状态措施涵盖东京都、大阪府、埼玉县、千叶县、神奈川县、兵库县和福冈县，持续一个月。

进入紧急状态后，上述地区的知事可以宣布多项措施，包括要求居民停止不必要外出、学校停课、人流量大的商业和公共设施停止运营、停止举行体育和文娱等活动。

在日本东北部福岛举行的奥运会圣火展览也被紧急叫停，展览只进行了6天。

法国开始考虑要求全民戴口罩

法国《费加罗报》6日从头版起用整五版报道口罩防疫相关新闻，还教民众如何佩戴口罩，显示越来越多法国人逐渐走出“口罩无用论”。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗4日说，未来禁足令解除后，可能考虑要求全民戴口罩以及保持社交距离。

德国将通过智能手环数据监测疫情发展

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所7日推出其参与开发的名为“新冠数据捐献”的应用软件，用户可将运动手环或智能手表监测到的健康数据上载到该软件，相关机构可通过这些数据评估疫情在德发展情况。

非洲确诊病例超一万 仅有2国未有报告

根据非洲疾病控制与预防中心最新统计，截至4月6日，全非洲新冠肺炎确诊病例超过一万例，达10252例，其中康复989例，死亡492例。目前55个非盟成员中，已经由52国出现确诊病例，其中39国出现本地传播。南非确诊病例最多，为1749例。为遏制疫情，已经有43个非洲国家关闭边境。目前，仅有莱索托和科摩罗2个非洲国家未有确诊病例报告。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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