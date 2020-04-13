欧洲多国延长加码限管措施 日本关闭四天王寺

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人民网北京4月11日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：世卫组织10日数据显示，中国以外新冠确诊病例达1437947例。美国已经至少有新冠病毒感染病例492240例。西班牙国家紧急状态将至少延长至4月26日零时。匈牙利宣布将无限期延长此前发布的出行限制令。乌克兰首次新增病例超300例，乌卫生部正密切关注治愈率低的问题。受新冠肺炎疫情影响，日本大阪四天王寺自圣德太子6世纪创建以来第一次关闭。韩国单日新增确诊病例自2月20日以来时隔50天首次跌破30例。

世卫组织：中国以外确诊病例达1437947例

世卫组织10日公布的最新数据显示，中国以外新冠确诊病例较前一日增加84998例，达到1437947例；中国以外死亡病例较前一日增加7276例，达到89453例。

全球范围内，确诊病例较前一日增加85054例，达到1521252例；死亡病例较前一日增加7277例，达到92798例。

美国新冠病毒感染病例超过49万 寻找1万名志愿者参与新冠病毒抗体检测

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统显示，截至美东时间4月10日下午6点，美国已经至少有新冠病毒感染病例492240例，其中包括死亡病例18350例。

美国国立卫生研究院10日发布声明表示，正寻找多达1万名志愿者参与一项新冠病毒抗体检测，以确定有多少美国人此前在自己未知情的情况下感染过新冠病毒。

西班牙议会批准再次延长国家紧急状态

西班牙议会9日投票通过了再次延长国家紧急状态的决议，西班牙国家紧急状态将至少延长至4月26日零时。

西班牙卫生部9日发布的数据显示，该国累计新冠确诊病例超过15万例，累计死亡病例超1.5万例。

桑切斯表示，疫情不会在4月26日前结束，因此有理由相信未来西班牙仍需进一步延长紧急状态。

土耳其新冠确诊病例超4万例

土耳其卫生部9日发布的新冠疫情数据显示，该国一天内新增确诊病例4056例，累计确诊42282例；新增死亡病例96例，累计死亡908例；累计治愈2142例。

据土耳其媒体报道，该国西北部的科贾埃利省将建一所专门收治新冠病毒感染者的医院，可提供230张床位。科贾埃利省与疫情最严重的伊斯坦布尔省相邻，伊斯坦布尔省已开始建设两所专门收治医院。

匈牙利将无限期延长出行限制令

匈牙利总理欧尔班9日宣布，匈牙利将无限期延长此前发布的出行限制令，但会根据实际情况每周评估一次，以决定是否继续延长。

匈牙利新冠疫情防控中心官网9日数据显示，匈牙利当天新增85例确诊病例，累计确诊病例980例；新增死亡病例8例，累计死亡病例66例；治愈96例。

荷比卢新冠确诊病例逼近5万 荷兰将“逐步解封”

荷兰、比利时和卢森堡9日分别报告新冠累计确诊病例21762例、24983例和3115例，三国累计确诊病例49860例。

荷兰首相吕特9日表示，政府将“逐步解除相关封禁措施”，但在4月28日之前回归正常生活的可能性“几乎为零”。他呼吁荷兰民众继续坚持，“医院方面虽然出现了一些好的迹象，但仍需保持谨慎”。

乌克兰首次新增病例超300 卫生部关注治愈率低问题

据乌克兰卫生部统计，截止10日9时30分，乌克兰新增311例新冠肺炎确诊病例，新增死亡12例，乌累计确诊2203例，死亡69例，治愈61例。

乌首席卫生官利亚什科表示，乌克兰已连续15天日新增确诊病例过百，当前乌卫生部正密切关注治愈率低的问题，目前只有核酸检测连续两次（隔日）均为阴性才算康复。

哈萨克斯坦总统：国家紧急状态将至少延长至4月底

10日，由哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开的国家紧急状态委员会会议决定，将国家紧急状态延长至4月底。

据哈卫生部消息，截至当地时间4月10日16时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到802例，康复63例，死亡9例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，首都努尔苏丹和南部城市阿拉木图依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊226例和122例。

确诊病例连续下降 新西兰“拐点”已到

据新西兰卫生部4月9日统计，当日新增确诊23例，累计确诊1239例，新增病例连续4天下降。新总理杰辛达·阿德恩在发布会上表示，新西兰“拐点”已到，但4周封锁期不会缩短，到4月20日将再决定封锁期是否延长。

卫生部公共卫生主管卡罗琳·麦克伊尔内认为，目前新西兰有12个人数超过10人的感染集群。其中最大的三个分别是一场婚礼感染87人，一所中学未关闭感染84人，一场聚会感染66人。目前，这3个感染集群都没有新增病例。

日本大阪四天王寺因疫情关闭 自圣德太子创建以来首次

受新冠肺炎疫情影响，位于日本大阪市的四天王寺将从10日起关闭所有堂塔、宝物馆、庭园、灵园、休息所等。游客可进入寺院内，但无法参拜佛堂或进行祭奠。

四天王寺与住吉大社再次开放时间尚未确定。据悉，这是自圣德太子6世纪创建四天王寺以来，该寺第一次关闭。

韩国新增27例新冠确诊病例 时隔50天首次跌破30例

据韩国中央防疫对策本部10日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增27例感染新冠肺炎确诊病例，累计确诊10450例。

这是单日新增确诊病例自2月20日以来时隔50天首次跌破30例。新增的27例中，15例来自首都圈，分别是首尔市5例、京畿道9例、仁川市1例。此外，庆尚北道7例、釜山市1例，在机场入境检疫过程中确诊4例。大邱市自2月18日以来时隔52天新增病例归零。

(责编：徐祥丽、杨牧)