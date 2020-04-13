中国抗疫医疗专家组在俄罗斯举行防疫主题活动

新华社莫斯科4月13日电（记者张骁）中国抗疫医疗专家组12日在俄罗斯首都莫斯科举行防疫主题活动，专家组通过视频连线向8个分会场的代表讲解新冠疫情防控科普知识，并线上解答相关问题。

中国专家组组长、黑龙江省政协副主席郝会龙说，中国派遣抗疫医疗专家组赴俄是践行人类命运共同体理念的实际举措，彰显了对中俄全面战略协作伙伴关系的高度重视和悉心呵护，希望将中国人民的支持传递给俄罗斯人民，与俄医学界同仁交流和分享抗疫经验，携手抗疫。

专家组的医学专家当天从个人防护、隔离方法、家居消毒、日常清洁和社区防控等方面介绍了疫情防控相关知识，中医专家从食药疗、日常保健和季节性调理等方面讲解了提高自身免疫力的有关方法。专家们鼓励在俄同胞保持轻松心态，严格遵守防疫规定，加强饮食和日常锻炼。

中国驻俄罗斯大使张汉晖与专家组还向在俄华侨华人、中资企业和留学生代表发放了防疫物资。

张汉晖说，专家组的到来为俄罗斯人民带来了中国人民的关心和支持，为在俄同胞带来了祖国的关爱和温暖。俄罗斯从疫情初期就给予中国坚定的道义和物资支持，如今俄防疫形势严峻，中国在疫情尚未结束的情况下，派出精干医疗力量援俄，体现了两国人民患难与共、互帮互助的传统友谊。

中国抗疫医疗专家组11日下午抵达莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。据介绍，专家组成员共10人，分别来自中国疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、黑龙江省传染病防治院、哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江省中医药科学院。

(责编：杨光宇、曹昆)