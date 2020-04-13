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国家移民管理局：疫情发生以来已关闭的边境口岸继续关闭

2020年04月13日21:21  来源：央视网
 
原标题：国家移民管理局：疫情发生以来已关闭的边境口岸继续关闭

　　近期境外疫情从陆路边境输入的风险受到了极大的关注，对此国家移民管理局采取了哪些管控措施，来守住我国长达2.2万公里的陆地边境线？在国务院联防联控机制发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，目前我国与邻国接壤的国家当中，多数已经报告了有确诊的病例，疫情还处在一个上升的阶段，防控疫情自毗邻国家输入的压力还在持续的加大。为强化防控疫情输入的工作部署，国家移民管理局主要采取了五方面的措施：

　　一是最大限度减少非必要的人员跨境的流动，禁止了第三国人员从边境口岸的出入境，严格控制签发各类边境地区的出入境证件，限制旅游、探亲、访友等非必要的出入境活动，双方的边民出入境的人数较以往大幅的下降，已下降了近九成。

　　二是从严管理出入境口岸和通道，对疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性的口岸将延期开关，限制人员从边境口岸、边境通道通行，仅保留货运功能，协同相关的地方部门对关停的边境口岸和通道加强值守和看管，防止非法出入。

　　三是在边境地区党委政府的统一领导下，联合地方的干部群众，加强警力的调整部署，对易于发生非法出入境活动的便道、山口、渡口提高巡逻管控的密度，严厉打击非法出入境走私、贩毒等跨境违法犯罪活动，查获堵截了一批跨境违法犯罪的人员。

　　四是加强对边境地区群众法律政策的宣传教育，鼓励群众举报跨境违法犯罪活动。

　　五是加强与毗邻国家移民管理部门的执法合作，建立信息互通共享的机制，推动采取与我方协调一致的防疫管控措施，联合打击跨境违法犯罪活动。

(责编：冯粒、曹昆)
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