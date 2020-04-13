原标题：民航局：第一批50万份“健康包”将在4月15日前分发给海外中国留学生

在今天(13日)举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号介绍，第一批500余吨“健康包”物资将于4月15日前全部运输至意大利、韩国、日本、法国、德国、美国、英国、俄罗斯等20个国家的59个我驻外使领馆，之后再由使领馆分发给当地留学生。

中国民用航空局运输司二级巡视员 靳军号：第一批“健康包”物资中，明确由民航负责运输的约30万份、300余吨，已于4月7日全部运完；后期又给民航增加了20万份、200余吨的物资运输任务，将在4月15日前完成。届时，第一批约50万份的“健康包”物资将全部航空运输至意大利、韩国、日本、法国、德国、美国、英国、俄罗斯等20个国家的59个我驻外使领馆，之后再由使领馆分发给当地留学生。目前，民航局与外交部密切配合，正在抓紧制定第二批“健康包”物资的运输方案，拟于近期启动。

靳军号说，在全球疫情加速扩散蔓延的态势下，为帮助海外留学人员做好疫情防护，把党和政府的关爱传递给海外留学生，自3月25日起，民航局按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的具体部署，根据外交部提供的总体需求，启动了为海外中国留学生配发“健康包”的航空运输工作。

需要特别指出的是，前期已开展的“健康包”运输工作，受到国际客运航班调减、客机腹舱运力下降的影响，民航局组织国航、东航、海航等航空公司有针对性地综合运用客机腹舱、全货机和客改货航班等方式，动用各种类型的航班33架次，确保了“健康包”的优先配送。随着民航局着力提升我国国际航空货运能力的多项举措日见成效，民航行业更有信心、更有能力确保“健康包”物资的优先、及时运输，为早日发放到急需的留学生手中提供航空运输保障。

(责编：冯粒、曹昆)