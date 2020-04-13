中国驻蒙古国大使柴文睿

人民网乌兰巴托4月13日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆网站消息，柴文睿大使10日在蒙古国家通讯社、《蒙古消息报》、蒙古新闻网等主流媒体发表署名文章《携手抗击疫情，共迎春暖花开》，全文如下：

短短几周以来，新冠肺炎疫情已经蔓延全球，超过210个国家和地区150万人被感染。中国连续3个多月同疫情奋战，付出了艰苦努力和巨大牺牲，深知同这场疫情搏斗的困难，对各国人民正在经历的苦痛感同身受。这一可怕的传染病不分国籍、种族，在疫情面前，人类是命运相连的共同体。

在中国抗击疫情最艰难的时刻，包括蒙古在内的许多国家向中国提供了宝贵帮助和支持，我们永远铭记并珍视这份情谊。习近平主席指出，当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。尽管中国国内疫情防控压力仍然很大，但我们正在尽最大努力向有需要的国家提供力所能及的帮助，与各国同舟共济，共克时艰。

为支持国际抗疫合作，中国向世界卫生组织提供2000万美元捐款。向120个国家和4个国际组织提供了口罩、防护服、检测试剂、呼吸机等医疗物资援助。上百名中国医疗卫生专家正在疫情严重的国家同外国同事们并肩作战。中国地方政府通过国际友好城市等渠道向50多个国家捐赠医疗物资。中国的企业和个人也向100多个国家和国际组织捐赠了医疗物资。我们同世界各国积极分享抗疫经验，提供多语种的防控和诊疗方案，组织多场专家视频会议，建立起新冠肺炎疫情防控网上知识中心，并向所有国家开放。我们急他国之所急，动员所有有能力的企业加班加点，夜以继日为国际社会生产和提供各种防疫物资，尽力向有医疗物资采购需求的国家提供协助，现在已有30个国家和2个国际组织同中方出口商签署了医疗物资商业采购协议。中国的上述努力得到了国际社会充分肯定和积极评价。

回顾过去3个多月中国发现和抗击疫情的过程，可以说面对这一突如其来、前所未见的新型病毒，中国尽了最大努力，充分展现出了公开、透明和负责任的态度。早在2020年1月3日，中方就正式向世卫组织以及包括美国在内的世界各国及时主动通报了疫情信息。1月11日中国疾控中心向全球和世卫组织公开了病毒全基因组序列。1月23日，中方采取了关闭离武汉通道等空前全面、彻底和严格的措施。根据世卫组织评估，中国政府采取的果断、有力、及时措施，避免了数十万人感染。正如很多国家领导人及专家、国际媒体所说，中国的应对为世界争取了宝贵的时间。

中国发出疫情警示后，包括蒙古在内的很多国家予以高度重视，将人民健康安全放在首位，第一时间采取有效防控措施，最大限度减小了疫情负面影响。但少数国家却反其道而行，一开始隔岸观火，甚至幸灾乐祸，率先宣布对华旅行禁令。他们浪费了中国奋力抗击疫情为他们争取的宝贵时间，忽视本国疫情防控和公民保护，对中国的严格防控措施指手画脚。在疫情蔓延的情况下，却又竭力将疫情政治化，利用病毒污名化中国，甚至将自身应对疫情不力的恶果推脱给中国，宣扬“中国道歉论”，连中国对外援助都被抹黑成“地缘政治工具”。我愿强调，中国尽最大努力向各国提供援助和支持，是出于投桃报李的情义和负责任大国的担当，是以实际行动践行习近平主席倡导的人类命运共同体理念，目的是尽力挽救生命，保护全人类健康，跟政治制度和地缘战略没有任何关系。我们反对故意挑拨矛盾、破坏国际抗疫合作大局的行为，真诚希望少数国家放下偏见，停止谎言，把精力投入到抗击疫情和保护本国人民健康之中。

中蒙两国在这场疫情中风雨同舟，守望相助，充分体现了中蒙全面战略伙伴关系的高水平，展现出两国人民的深厚情谊。前不久中国政府、民间组织、在蒙中资企业以多种形式向蒙方提供了资金和防疫物资援助。中方卫生专家多次同蒙方专家举行视频会议，分享新冠肺炎患者诊断、用药、临床护理、重症救治等方面经验，并现场解答蒙方提问。中国民众也高度关注蒙古疫情发展，诚心为蒙古祈祷。令人欣慰的是，在双方通力合作下，两国尚未出现从对方国家输入的病例。蒙方采取的防控措施卓有成效，人民群众健康安全得到了良好的保护，所有输入病例都得到了妥善隔离和良好救治，我们对蒙方的抗疫努力予以高度赞赏。

寒冷的冬天已经过去，春暖花开的美好季节即将到来。中国愿同蒙古继续共同努力，以实际行动向全世界诠释永久邻邦守望相助的真谛，为人类命运共同体建设贡献正能量。相信在世界各国团结奋战下，人类一定能够早日战胜疫情。

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