驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古总检察长扎尔格勒赛汗

人民网乌兰巴托4月13日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿13日到任拜会蒙古总检察长扎尔格勒赛汗，就两国检察和执法领域交流合作等交换意见。使馆警务联络官吉雅、蒙总检察院办公厅主任朝格特巴雅尔、外事司长包勒尔普日布等在座。

柴文睿表示，2014年习近平主席成功访蒙，两国建立全面战略伙伴关系以来，双方各领域合作取得了快速发展。作为两国关系的重要组成部分，双方检察部门间的合作也越来越紧密，为维护两国及地区安全稳定、为双方人员和贸易正常往来提供良好司法环境等方面发挥了重要作用。驻蒙古使馆愿同蒙方保持密切配合，积极落实两国检察部门间的各项合作协议，不断推动两国检察和执法领域合作迈上新台阶。

扎尔格勒赛汗表示完全同意柴大使对两国检察与执法领域合作的评价，称两国检察和执法领域有着传统友好合作关系。2019年11月，我率蒙总检察院代表团访华，与张军检察长进行友好会谈，在加强相互提供案件证据、人员培训、提升毗邻地区检察部门间的交流等方面达成诸多共识，并签署了工作合作备忘录。扎表示，感谢使馆多年来给予蒙检察部门的积极支持，今后愿与使馆保持紧密沟通，推动两国检察和执法领域合作不断向前发展。

柴文睿还向蒙方介绍了中国防控新冠肺炎疫情最新情况，并对蒙检察系统全体人员向中方捐款表示感谢。

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