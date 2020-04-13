中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资

人民网曼谷4月13日电（记者孙广勇）4月13日，中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资交接仪式在中国驻泰国大使馆举行。中国驻泰国大使馆临时代办杨欣、泰国副总理兼卫生部长阿努廷等出席。中国银行、中国亚洲经济发展协会、《中国—东盟博览》杂志社等机构共向泰方捐赠202箱抗疫物资，包括N95医用口罩、普通口罩、防护服、护目镜等。

杨欣在致辞中表示，面对新冠肺炎疫情挑战，中泰两国和两国人民守望相助、并肩战斗，唱响了中泰携手抗疫的赞歌。在中国疫情防控最吃紧的时候，泰国王室、政府和社会各界给予了中方坚定政治支持和宝贵的物资支援。中方也一直高度关注泰国抗疫形势，与泰方及时分享疫情信息、沟通防疫举措、研商治疗方案，并尽可能提供力所能及支持。上个月，中国政府、中国大使馆以及中国有关公益机构已分别向泰方捐赠抗疫医疗物资，此次中国企业和友好组织再次向泰方捐赠抗疫物资，充分展现了两国民众“兄弟齐心，其利断金”的特殊友谊，更是“中泰一家亲”深厚情谊的生动写照。中方将继续秉持合作精神，根据泰方需求积极协调中国国内资源，为泰方提供力所能及的支持。相信在泰国政府及时应对和有力管控下，泰国一定能够早日战胜疫情。

阿努廷代表泰国政府和人民向中方表示衷心感谢，表示新冠疫情在泰国暴发以来，中国政府、企业和社会各界纷纷施以援手，为泰国抗疫提供了重要协助。此次中方再次捐赠N95医用口罩、防护服等泰方紧缺的抗疫物资，将为保障泰国医护人员安全发挥重要作用，是泰国收到的最好的宋干节礼物。中方善举不仅体现了“泰中一家亲”的深厚情谊，更反映出两国民众和社会各界之间牢不可分的密切友谊。相信疫情过后，两国关系将更加牢固紧密。

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