外交部：美方挑拨中非友好关系不可能得逞

人民网北京4月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持13日例行记者会。记者会实录如下：

国务院总理李克强将于4月14日出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。此次会议将由东盟轮值主席国越南主持，以视频方式举行。

中央广播电视总台央视记者：据报道，12日，俄罗斯外交部在脸书上称，部分国家试图将其国内疫情恶化责任转移给其他国家的做法令人担忧，包括美国领导层近期对世卫组织的高调批评，美方相关立场非建设性、不合时宜且适得其反。在本次疫情发生各阶段，世卫组织均在其职权范围内严格按照会员国指导方针和现有科学数据采取行动。中方对此有何评论？

赵立坚：中方认为俄方立场客观、公允，对此表示赞赏。

中方多次说过，面对新冠肺炎疫情给人类带来的严重威胁，国际社会只有树立人类命运共同体理念，团结合作、携手应对，才能战而胜之。各国应该超越意识形态异同，摆脱各种无端指责和猜忌，尤其是要避免将抗疫合作政治化及甩锅推责、转嫁矛盾的做法。

疫情发生以来，世界卫生组织秉持客观科学公正的立场，积极履行自身职责，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。近期，联合国秘书长及许多国家领导人和国际组织负责人都对世卫组织表示了支持。日前联合国大会协商一致通过决议，肯定世卫组织的作用。前不久召开的二十国集团领导人特别峰会发表声明也强调，完全支持并承诺进一步增强世界卫生组织在协调国际抗疫行动方面的职责，这体现了国际社会的普遍立场。

当前，疫情正在全球蔓延，国际社会应凝聚力量、团结协作，战胜新冠病毒这一共同的敌人。中方愿继续同包括俄方在内的国际社会一道，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

新华社记者：你刚才发布了李克强总理出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议的消息，中方对此次会议有何期待？

赵立坚：中日韩和东盟国家是友好近邻，新冠肺炎疫情发生以来一直同舟共济、相互支持。此次会议是在二十国集团领导人特别峰会后，东亚地区就共同应对疫情举行的一次重要会议，体现了东亚国家携手抗击疫情、维护地区经济发展的决心和意愿。

中方期待10+3国家就合作防止疫情蔓延、维护经济发展深入交换意见，推动会议在加强防控合作、提高东亚卫生合作水平、推动务实合作与经贸往来、推进区域经济一体化等方面取得积极成果。

越南之声记者：你对东盟和中国抗疫合作成果有何评价？中方希望在哪些领域与东盟加强抗疫合作？

赵立坚：中国和东盟国家是友好近邻，双方在合作抗击疫情方面取得积极成果。新冠肺炎疫情发生以后，东盟国家向中方伸出援手，中方对此铭记在心。中方对疫情在东盟国家扩散蔓延感同身受，在抗击疫情斗争取得重大阶段性成果之后，向东盟国家陆续提供了抗疫物资，派出医疗专家组，并协助从中国采购抗疫物资。这体现了中国和东盟国家守望相助、共克时艰的精神。希望东盟国家早日战胜新冠肺炎疫情。

中国日报记者：据报道，7名美国共和党参议员7日致函联合国秘书长古特雷斯，反对中国常驻日内瓦代表团公使蒋端当选联合国人权理事会咨询小组成员，称中国在处理新冠肺炎疫情时“蓄意欺骗”、在新疆“践踏人权”，中国政府官员不应该在人权理事会占有如此重要的职位，要求古特雷斯进行干预，暂停对蒋的任命。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯积极参与联合国人权理事会等多边人权机构工作，中国常驻日内瓦代表团公使蒋端当选联合国人权理事会2020年咨询小组亚太成员，再次彰显了国际社会对中国人权事业发展成就和积极参与国际人权交流与合作的肯定。

美国自身人权状况劣迹斑斑，已经退出了人权理事会，个别美国反华议员却干预联合国机构选举规则，对理事会事务和他国人权状况指手画脚、横加干涉，这简直是荒谬至极。我们奉劝这些议员把心思放在解决美国国内存在的种族歧视、枪支泛滥、侵犯移民儿童权利等人权问题上，停止借新冠肺炎疫情问题搞政治操弄，与包括中国在内的国际社会一道推进抗疫合作，以实际行动促进美国人民的人权和福祉。

香港中评社记者：美国国务院发言人11日称，广东等地在新冠肺炎疫情防控过程中出现了针对非洲人的歧视性做法。中国对非洲的排外情绪令人遗憾却不令人意外。只要看看中国在非洲参与的项目，都会看到这种虐待、操纵行为。中国对非洲的承诺从未兑现过。中国在疫情期间如此对待他们尤其是学生，这清楚地反映出中国与非洲所谓“伙伴关系”的实质。中方对美方言论有何回应？

赵立坚：中方注意到美国国务院发言人的表态。在当前国际社会亟需团结抗疫的形势下，美方妄言耸听，挑拨是非，既不道德，更不负责任。我们奉劝美方还是把精力放在本国疫情防控上，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞。

中国政府在疫情防控过程中，高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法。中国和非洲一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。在中国人民抗击疫情的关键时刻，非洲国家和人民给予我们有力声援和支持。在非洲疫情日趋严峻的形势下，中国从政府到民间都积极行动，紧急驰援非洲，得到非洲国家和人民高度评价。中国对非友好的政策没有任何改变，非洲国家和人民对华友好的感情也不会有任何动摇。我们不会对非洲兄弟搞歧视。事实上，前期中国疫情严重的时候，非洲在湖北和武汉的3000多名留学生除1人感染并被很快治愈外，其他人都安然无恙。针对近期非方反映的非洲国家在粤公民的关切，广东方面已经进行梳理排查，并采取了一系列新的举措。相信经过中非双方共同努力，事情将得到妥善解决。

俄罗斯卫星通讯社记者：11日，中国政府向俄罗斯派遣了抗疫医疗专家组，此前向哈萨克斯坦派遣了专家组。下一步中方还计划向哪些国家派遣医疗专家组？能否提供具体日期？中方在派遣抗疫专家组时会考虑哪些因素？

赵立坚：感谢你关心中国开展的国际抗疫合作。新冠肺炎疫情暴发以来，应有关国家政府请求，并考虑到当地疫情形势及抗疫需要，中国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、菲律宾、缅甸、哈萨克斯坦等多国派遣医疗专家组，同当地医护人员交流抗疫经验，帮助他们提高疫情防控和诊疗能力，提振共同战胜疫情的信心，得到有关国家政府和人民的一致好评。中方刚刚向俄罗斯派出医疗专家组。

我们将在做好本国疫情防控的同时，统筹考虑当事国政府意愿、疫情发展和防控需求等因素，继续做好对外派遣医疗专家组工作。

今日俄罗斯记者：据报道，上周五乘飞机从俄罗斯抵达上海的60名中国公民被确诊感染新冠肺炎。据我们所知，在10多天的时间里，中俄之间并没有定期航班。请问该航班是为接回这些中国公民所作的特意安排吗？中国媒体报道称，该航班由俄罗斯航空公司运营，你能否证实？今后是否会安排更多类似航班？

赵立坚：据我了解，截至目前，北京、上海同莫斯科之间一直保持着定期航班往来。中俄双方将继续共同努力，做好疫情防控工作。

路透社记者：据报道，二十国集团计划暂停要求低收入国家偿还双边贷款以助力其应对疫情，你能否证实这一消息？中国是否参与该计划？

赵立坚：我暂时还不掌握有关情况。如果你感兴趣的话，我会向主管二十国集团事务的同事询问，会后向你提供。

会后有记者问及：12日，日本《读卖新闻》发表评论文章称，中国政府和中国共产党体制造成新冠肺炎疫情扩散的“人祸”，中方不愿承认在疫情应对方面的错误。中方对此有何评论？

赵立坚：《读卖新闻》有关文章罔顾事实，恶意攻击中国政府和中国共产党，充斥着对中国的无知、偏见和傲慢，是对国际社会包括日本民众对华认知的严重误导，完全违背了新闻职业规范、道德和基本良知。中方完全不能接受有关污蔑和抹黑，已向该报社相关负责人提出严正交涉。

我要强调的是，中国为抗击疫情付出巨大牺牲，有关措施得到全体中国人民的衷心支持和拥护，取得阶段性重要成果，为其他国家抗击疫情争取了时间、积累了经验。这既是无可辩驳的客观事实，也是广大国际社会的共识，是任何人都无法否定的。

疫情是人类面临的共同挑战，越是此时，越是需要合作，而不是攻讦。我们严肃敦促日本有关方面立即纠正错误，切实承担起应有的社会责任，为促进中日抗疫合作和两国关系改善发展发挥建设性作用。

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