新华社北京4月13日电（全球热点）美国疫情拐点在5月来临？

新华社记者

美国约翰斯·霍普金斯大学疫情统计数据显示，截至美东时间4月12日20时，美国确诊病例已达556044例，累计死亡超过2万例。数据显示，从3月4日至4月12日，美国病亡率已从0.6%升至3.97%。美国成为全球确诊病例和死亡病例最多的国家。

随着美国总统特朗普11日批准怀俄明州进入“重大灾难状态”，美国全部50个州及首都华盛顿特区等均已进入“重大灾难状态”。

与此同时，一些美国卫生官员12日接受媒体采访时表示，如果疫情防控效果理想，美国或许从5月开始迎来“解封”。美国疫情的拐点将在5月到来吗？

【新闻事实】

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日在接受美国有线电视新闻网采访时说：“也许下个月开始会从某些方面解除限制。”他表示，解除限制措施的过程将会是一个渐进过程，而非瞬间完成。

美国食品和药物管理局局长哈恩接受美国广播公司采访时表示，对5月1日开始解除限制措施这个时间点“抱有希望”，但目前下定论“为时尚早”。

美国近期整体疫情与形势最严峻的纽约州疫情走向一致。纽约州州长安德鲁·科莫称，医院收治新病患的速度已有所放缓。对此，有媒体认为，纽约入院人数降低是因为床位不足。此外，美国一些地区因较早实施居家隔离等举措，疫情正呈现向好的势头。

事实上，4月以来，尽管个别日期美国单日新增病例数回落，但对比检测数量可发现，检出率基本维持在19%左右，并一直处于增长趋势，美国疫情总体趋势尚没有出现明显变化。

【深度分析】

值得注意的是，美国各州情况不同，并非每个州的疫情都在放缓，仍有不少州呈现新增确诊数上升趋势，新的重疫区正在出现。马里兰州州长霍根警告说，到4月中旬，华盛顿特区和相邻的马里兰州与弗吉尼亚州疫情有发展到纽约州地步的可能。

在与曼哈顿隔河相望的新泽西州，以及伊利诺伊、俄亥俄等州，疫情蔓延势头依然严峻。密歇根州最大城市底特律，这个衰落的工业城市是美国最贫穷地区之一，当地不仅医疗资源匮乏，很多人甚至连基本的卫生条件都难以得到保障。路易斯安那州的新奥尔良也处于类似状况，市区人口密集，贫困人口多，病例数正迅速增加。一些专家警告说，这些地区正面临成为下一个纽约的风险。

对于美国整体疫情所处阶段的评估，美国企业研究所与约翰斯·霍普金斯大学近日联合发布《国家新冠响应：重新开放的路线图》，将美国疫情的响应分为四个阶段，称美国当前仍处于开始应对疫情后的第一阶段、即减缓病毒传播阶段，应严格遵守“保持物理距离”原则。报告指出，只有达到一定指标后，应对疫情才能进入下一阶段。这些指标包括：某州的报告病例持续减少至少14天；地方医院可以安全治疗所有需要住院患者；该州具有测试所有有症状人群的能力，并具有对所有确诊病例及其接触者进行主动监视的能力。

就目前而言，显然美国距离实现第一阶段目标尚有距离。

【即时评论】

美国疫情拐点出现的时间，取决于美国政府用多大力度应对疫情，以及政策执行情况。

对于拐点的出现和解封日期，美国各州、市地方官员显得格外谨慎。纽约州州长科莫12日表示：“我们希望尽快解封。但需要注意，对于解封应当理智应对。”

新泽西州州长墨菲12日表示，只有疫情被完全控制后，经济才有可能恢复。基于目前数据，如果我们过早重启，我担心这相当于火上浇油。

只有当所有州的每日新增确诊数据开始连续下降，美国疫情才会真正出现“隧道前面的光”。

【背景链接】

约翰斯·霍普金斯大学12日发布的最新统计数据显示，纽约州是美国疫情最严重的地区，确诊病例为189020例，死亡病例为9385例；新泽西州确诊病例为61850例，死亡病例为2350例。确诊病例超过2万例的州还有密歇根、宾夕法尼亚、马萨诸塞、加利福尼亚、伊利诺伊和路易斯安那等州。

美国总统特朗普4日表示，美国即将进入“非常可怕的时期”，将看到“一些非常难看的数字”，之后两周将“非常、非常痛苦”。他此后多次表示，美国已经接近“看到隧道尽头的光”。

截至目前，美军已有150个军事基地、4艘航母出现确诊病例，现役军人确诊病例突破2200人。（记者：郭爽、刘阳；编辑：杜白羽、孙浩）

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