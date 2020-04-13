哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例达972例

人民网努尔苏丹4月13日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦卫生部消息，截至当地时间4月13日11时10分，哈全国累计确诊新冠肺炎病例达到972例，康复99例，死亡10例。3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，首都努尔苏丹、南部城市阿拉木图以及克孜勒奥尔达州是疫情最严重地区，分别累计确诊253例、172例和119例。

国家紧急状态委员会防疫指挥部12日宣布，将拟定允许复工复产企业和组织名单。电影院、购物中心、餐厅、咖啡厅以及名单外企业和组织继续执行停业决定。“国家紧急状态委员会将召开会议，研究拟定努尔苏丹和阿拉木图可复工复产企业与组织名单。复工单位要严格执行隔离期各项措施，遵守卫生防疫制度，确保员工及到访人员安全。”

另据哈萨克斯坦通讯社报道，为应对疫情，根据阿拉木图市紧急状态委员会决定，该市停工停产措施将延长至4月30日。“除了生活保障部门以及获准复工单位外，本市所有企业和组织继续执行停工停产决定。”

3月27日，哈萨克斯坦国家紧急状态委员会决定，为应对新冠肺炎疫情，从3月30日至4月5日，努尔苏丹和阿拉木图范围内的各类企业和组织停止一切工作和活动。4月3日，紧急状态委员会决定将停工停产期限延长至4月13日。

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