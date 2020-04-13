新华社布鲁塞尔4月12日电 综述：欧洲在“最冷清”复活节假期艰难抗“疫”

新华社记者

4月11日到13日是欧洲的复活节假期，但严峻的新冠肺炎疫情使这个本该热闹的节日变得清冷。截至发稿时，世界卫生组织的数据显示，欧洲累计新冠确诊病例将近84万例（839257人），西班牙、意大利、法国、英国的各国累计新冠死亡病例均过万。疫情何时出现“拐点”尚不明朗，多国呼吁继续坚守限制措施。

疫情依然严峻 “拐点”尚不明朗

英国新冠疫情死亡人数近日加速上升。英国卫生部12日发布的新冠疫情数据显示，英国累计新冠死亡病例数已达10612例，与前一天的官方数字相比增加737例；累计确诊病例数攀升至84279例。

同日，英国首相府发言人证实，感染新冠病毒的首相约翰逊已出院，但仍需继续康复，目前还不会立刻回到首相府开始工作。约翰逊5日晚入院，6日晚转入重症监护室治疗，9日晚从重症监护室转移到普通病房。目前，英国外交大臣拉布代表约翰逊处理有关事务。

在意大利，确诊新冠病例超过15万，死亡病例逼近2万，住院和需要重症监护的患者总数呈下降趋势，但情况依然严峻。意大利新冠病毒应急委员会负责医疗物资供应的专员阿尔库里表示，尽管疫情出现增长放缓趋势，但绝不能低估其危险。

西班牙卫生部12日发布的新冠疫情最新数据显示，西班牙单日新增病例数继续下降，但单日新增死亡病例数却出现反弹。

瑞士每10万人口中约295人确诊感染新冠病毒，这是欧洲感染率最高的国家之一。每10万人约10人因新冠疾病死亡。瑞士联邦主席索马鲁加在接受媒体采访时表示，当前尚无法确定该国疫情是否已达峰值。

欧洲继续坚守限制措施

意大利、爱尔兰等国已将“禁足令”延长至5月初，法国、德国也将讨论最新防控政策。爱尔兰总理瓦拉德卡日前表示，“禁足令”到期后是否继续延长将视情况而定，即使届时不再延长，相关限制措施也不会马上全部取消，而是会逐步放松。

法国卫生总署署长萨洛蒙强调“医院仍面临巨大压力”，现在不是取消限制措施的时候，尚不抱任何乐观态度，必须继续保持警惕。

比利时国家公共卫生研究所公布的数据显示，40%的新冠死亡病例出现在养老院。为此，比利时首相维尔梅斯10日通过社交媒体宣布，国防部将增派力量参与养老院疫情危机的管理。

德国总统施泰因迈尔11日在电视讲话中向民众强调疫情的严峻性和防控的重要性，并感谢民众所付出的巨大努力。他说，何时以及如何放宽限制措施并不仅仅取决于政府和专家，决定权掌握在所有人手中，这和每个人的耐心与自律息息相关。

在“最冷清”假期中坚定信心

复活节假期通常是探亲访友和出门旅游的好时间，但今年欧洲人只能待在家里，相关产业收入受到严重影响。

意大利旅游业联合会估计，仅11日至13日这三天，意大利相关行业损失的营业额达3亿欧元。意总理孔特12日通过社交媒体发表声明，向在疫情和封城中过复活节的人们致以节日祝贺。孔特说：“我们在这个重要星期天做出牺牲，表明哪些东西对我们真正重要。”他表示相信，“只要我们团结一心，就一定能战胜疫情。”

德国总理默克尔9日表示，“疫情的最新数字带来了谨慎希望”，“增长稍微变得平缓。”默克尔呼吁德国民众继续遵守目前疫情防控措施，不能在这个复活节周末放松，“否则我们将很快摧毁已取得的进展”。德国卫生部长施潘12日对媒体表示，如果民众能在复活节假期坚持遵守疫情防控措施，则有助于下一步逐步恢复正常公共社会生活。（执笔记者：于跃；参与记者：李骥志、陈占杰、潘革平、张家伟、张琪、陈俊侠、于涛、张毅荣、左为、石中玉、蒋雪、郭群、林惠芬）

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