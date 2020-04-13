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通讯：疫情下的温暖瞬间——拉美国家民众抗疫中的暖心故事

2020年04月13日13:22  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城4月12日电 通讯：疫情下的温暖瞬间——拉美国家民众抗疫中的暖心故事

　　新华社记者

　　自今年2月底巴西报告拉美地区首例新冠确诊病例以来，该地区新冠疫情不断扩散。疫情无情人有情。在这场突如其来的灾难面前，拉美国家的一些普通民众，用善举留下暖人瞬间。

　　一场突如其来的新冠疫情，击碎了墨西哥人曼努埃尔的“餐馆梦”。去年，来自墨西哥南部塔瓦斯科州的曼努埃尔开了家小吃店，但新冠疫情的蔓延严重影响了生意。在家人和店员的支持下，曼努埃尔决定将小吃店改为公共食堂，免费为当地民众提供食物。

　　“每天我们都提供免费食物，按预算成本不断调整菜单。昨天是卤鸡，今天是墨式牛排，我们总是在想办法。”曼努埃尔边说边忙活，为食客准备新一天的菜谱。

　　最初，曼努埃尔每天仅提供50份食物。后来，食客越来越多。小孩、单亲妈妈、老年人、残障人士……每天有近千名食客前来就餐。

　　曼努埃尔说，做了30多年生意，未曾遇到过这样艰难的时刻。尽管担心自己感染新冠病毒，他仍希望尽自己所能帮助大家渡过难关。

　　在拉美地区新冠疫情重灾区之一的巴西，很多餐厅已经关门，仍开门营业的餐厅业务以送餐为主，这让巴西街头骑着摩托车送餐的小哥们生意一下多了起来。

　　里约热内卢的送餐员克劳迪奥刚从餐厅出来准备去送餐，就收到了订餐者发来的短信：“嗨，克劳迪奥，晚上好！这份饭是我专门为你点的，送给这么晚还在工作的你，希望你喜欢！”

　　克劳迪奥很感动，他回复：“谢谢您的好心，老天会双倍报答您！”

　　甘博亚是哥伦比亚首都波哥大的体育舞蹈老师。最近半个多月来，每周二和周四的固定时间，他都会在一个社区里用麦克风带领居民在各自阳台上跳健身操。

　　“（跳操）对人们的身心健康都有好处。很多人通过跳操摆脱了疾病困扰，跳操还能让人们露出笑容。”甘博亚认为，通过带领大家跳健身操，能让社区居民在疫情面前更团结和坚强，还能养成良好生活习惯。“我们相互鼓劲儿，（疫情面前）我们是一个整体。”甘博亚说。

　　在智利首都圣地亚哥，7个年轻人合伙开了一家面包房。疫情期间，他们在社交媒体上发布帖子：“如果有人没有面包、没有工作或者经济上遇到困难，别犹豫，来这里领取一袋面包吧！”

　　这条帖文获得上千次分享。35岁的面包店合伙人哈沃·卡里斯说：“有的好心人会把面包放在一些因为隔离而失业的人屋门前，我们也希望通过我们的面包房（为抗疫）做点贡献。”（参与记者：吴昊、闫亮、赵焱、陈威华、高春雨、尹南）

(责编：于洋、刘洁妍)
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