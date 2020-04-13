朝鲜第14届最高人民会议第三次会议举行

新华社平壤4月13日电（记者洪可润 江亚平）据朝中社13日报道，朝鲜第14届最高人民会议第三次会议12日在平壤万寿台议事堂举行，通过了一些法令和人事任命。

朝鲜劳动党中央政治局常委、国务委员会第一副委员长、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海，朝鲜劳动党中央政治局常委、国务委员会副委员长、党中央副委员长朴凤柱，朝鲜劳动党中央政治局委员、国务委员会委员、内阁总理金才龙及其他最高人民会议议员参加了这次会议。

会议通过《朝鲜民主主义人民共和国再生资源化法》《朝鲜民主主义人民共和国远程教育法》和《朝鲜民主主义人民共和国复员军官生活条件保障法》以及《关于朝鲜民主主义人民共和国2020年国家预算》等朝鲜最高人民会议法令。

会议补选李炳哲、金衡俊、金正官、李善权、金正浩为国务委员会委员，还分别任命杨胜虎、金哲秀、金正南、李成鹤为内阁副总理、资源开发相、机械工业相、轻工业相。

根据2016年6月修改补充后的朝鲜宪法，最高人民会议是朝鲜最高国家权力机关，行使立法权，每届任期五年。2019年4月11日，第14届最高人民会议第一次会议开幕，再次推举朝鲜最高领导人金正恩为朝鲜国务委员会委员长，崔龙海当选国务委员会第一副委员长和最高人民会议常任委员会委员长，金才龙当选内阁总理。

(责编：于洋、刘洁妍)