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蒙古国新增1例新冠肺炎患者 累计增至17例

2020年04月13日11:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托4月13日电（记者 霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼13日在卫生部例行新闻发布会宣布，12日新增20例疑似病例中，1人检测结果为阳性，确认感染新冠肺炎。该国累计新冠肺炎患者增至17人，包括13名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。17名患者中，4名蒙古国患者已治愈出院。

3月10日，蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为3月2日乘“莫斯科—乌兰巴托”航班的法国公民。16日晚“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机1人确诊，“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。21日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机4人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。3月28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙古国大使馆工作人员家属中，4月1日2人确诊，6日1人确诊。4月8日1人确诊，系3月26日夜、27日凌晨从蒙俄边境口岸回国的1名蒙古国公民。

蒙古国官方统计数据显示，目前在海外旅居或留学的蒙古国公民共有19万余人。2月1日以来，蒙古国政府应海外本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回6000余名本国公民。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间所有学校继续停课，所有国际航班和国际客运列车停运，禁止任何外国人进入蒙古国境内。

(责编：崔越、刘洁妍)
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