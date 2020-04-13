国际观察：美国无理责难世卫组织意在逃避国际责任

连日来，美国对世界卫生组织采用了一系列高压做法，从公开指责秘书长谭德赛“以中国为中心”，到宣称要停止资金支持；从公然要求谭德赛去美国国会“听证”，到要“罢免”谭德赛的职务，演出了一系列骇人听闻的丑剧、恶作剧。

面对新冠肺炎疫情，世卫组织尽职尽力，不分昼夜地了解情况、组织协调、为会员国的防治精心指导，工作和成绩显著，值得肯定和赞赏。

对此，美国方面不仅视而不见，还为世卫组织没有接受其“污名化”的主张大动肝火，并强加“以中国为中心”的罪名，力图破坏世界卫生健康防控体系。说穿了，美国的做法无疑是在继续“甩锅”，转嫁罪责，逃避应该且必须承当的国际责任。

新冠肺炎疫情突如其来，是二战以来世界遭遇的最大灾难，各国本应在世卫组织的协调和指挥下通力合作、一致行动、全面抗击，力争尽快将之消灭。其间，中国作为首个报告此次疫情的国家，从一开始就与世卫组织进行了密切、有效的合作，被世卫组织充分肯定并赞赏。对于这样公正、合理的做法，国际社会的多数成员都给予了积极支持。唯独美国恼羞成怒，公开跳出来进行无端指责，还声言要“予以惩罚”，幕后意图和目的不言自明：不仅回避了当前自身责任，也为将来拒绝国际调查埋下伏笔。

世卫组织反复强调，新冠病毒是全人类的敌人，不能忽略任何一个国家。美国已成“震中”，当是抗疫斗争现阶段的最前沿。谭德赛秘书长呼吁美国等西方国家不要搞“政治化”，应该集中全力防治，得到大多数国际舆论的普遍支持和高度赞赏。

近几年来，美国“退群”成瘾，先后退出重要的国际组织和协议，涵盖武器、气候、生物、教育等国际社会广泛关注的重大领域。显而易见，四处张扬要“重塑辉煌”的现任美国政府是在远离世界和人类，破坏国际大家庭的团结，阻挠国际社会的和谐发展。那句“让美国再次伟大”的口号，真可谓是煌煌大言！（作者是中国国际问题研究基金会研究员）

(责编：崔越、杨牧)