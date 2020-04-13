综合消息：非洲多国延长“封城”时间

新华社约翰内斯堡4月12日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲各国新冠确诊病例持续增加。一些国家延长“封城”时间，不少欧美国家正撤离滞留在非洲的本国公民。

12日，南非新增确诊病例145例，累计确诊2173例，是非洲确诊病例数最多的国家；科特迪瓦新增41例，累计确诊574例；尼日尔新增38例，累计确诊529例；吉布提新增28例，累计确诊215例；加纳累计确诊566例。

当天，布基纳法索、喀麦隆、刚果（金）、乍得、马里等国的新增病例数在10至20例之间；加蓬、塞内加尔、莫桑比克、赞比亚、马拉维、赤道几内亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、乌干达、索马里、津巴布韦、尼日利亚等国的新增病例数为个位数。

圣多美和普林西比没有新增病例报告。

随着疫情形势不断严峻，一些国家延长相关防疫政策有效期或追加新防控措施。

加纳政府宣布，将禁止集会的政策延长两周以进一步遏制新冠病毒传播；尼日利亚政府表示，该国已来到一个关键时刻，“封城”措施短期内不会结束；尼日尔11日晚宣布将国家卫生紧急状态延长三个月。

贝宁内政与公共安全部11日发布公告，将此前设立的卫生防控线范围扩大到15个市，同时将3月30日零时起在防控线内实行的各项防疫措施延长至4月27日24时。

此外，贝宁全国各类托儿所自4月14日起全面关闭至5月10日。布基纳法索12日宣布，将该国大中小学重新开学日从原本的4月14日延期到4月28日。

坦桑尼亚航空管理局12日发表声明，为防止疫情蔓延，将暂停所有国际客运商业航班入境。国际货运航班仍维持正常，但机组人员在坦停留期间需在指定地点进行隔离。

埃塞俄比亚宣布国家紧急状态实施方案：在紧急状态期限内，禁止4人以上的集会；除货物运输外，禁止边境地区的其他活动；在公共场合必须佩戴口罩；客运车辆的载客量不能超过50%。

由于不少国家停止国际航班，许多游客滞留非洲无法回国。最近，美国、英国、德国、加拿大、比利时等国加紧从非洲撤侨步伐。（执笔记者：荆晶；参与记者：肖玖阳、王松宇、邢建桥、郑扬子、聂祖国、赵宇鹏、乔本孝、李斯博、高竹、王守宝、曹凯、许正、张改萍、张玉亮）

(责编：于洋、刘洁妍)