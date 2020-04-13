综合消息：拉美地区累计新冠确诊病例超6万

新华社布宜诺斯艾利斯4月12日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠疫情在拉美地区持续蔓延，截至12日，拉美地区各国报告的累计确诊病例已超过6万。

巴西、秘鲁、厄瓜多尔和智利是目前拉美地区疫情最严重的国家。巴西卫生部12日宣布，该国新增确诊病例1442例，累计确诊22169例；新增死亡99例，累计死亡1223例。

秘鲁卫生部12日发布数据显示，该国新增确诊病例671例，累计确诊7519例；新增死亡24例，累计死亡193例。

厄瓜多尔卫生部12日宣布，该国新增确诊病例209例，累计确诊7466例；新增死亡18例，累计死亡333例。厄总统莫雷诺12日宣布，总统、副总统、各部委部长和副部长、议员及所有公务人员月工资削减50%，以应对公共卫生危机引起的经济危机。

智利卫生部12日发布数据显示，截至当地时间11日21时，该国确诊病例比前一日新增286例，累计确诊7213例；新增死亡7例，累计死亡80例；累计治愈2059例。为应对疫情，近期智利全国有5所新改建医院提前投入使用，可提供1700个新增床位。

阿根廷卫生部12日宣布，该国新增确诊病例66例，累计确诊2208例。阿根廷安全部当日公布的一份报告显示，截至当地时间12日14时，该国超过4.1万人因违反“全民隔离”规定被逮捕、拘留、警告或遣送回家。

其他一些拉美国家12日更新病例数据显示，墨西哥新增确诊442例，累计确诊4661例；巴拿马新增确诊166例，累计确诊3400例；多米尼加新增确诊208例，累计确诊2967例；哥伦比亚新增确诊67例，累计确诊2776例；古巴新增确诊49例，累计确诊669例；哥斯达黎加新增确诊18例，累计确诊595例。（执笔记者：倪瑞捷；参与记者：周星竹、张国英、郝云甫、尹南、张笑然、吴昊、苏津、高春雨、林朝晖、范小林）

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