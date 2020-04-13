全球疫情简报：美国确诊病例超55万 英国首相约翰逊出院

新华社北京4月13日电 12日全球疫情简报：

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间12日10时（北京时间12日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加85679例，达到1696588例；死亡病例较前一日增加6262例，达到105952例。中国以外确诊病例较前一日增加85566例，达到1613106例；死亡病例较前一日增加6262例，达到102603例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间12日17时30分（北京时间13日5时30分），美国确诊病例升至550016例，死亡21733例。美国是全球确诊病例最多的国家。

新闻事件

英国首相府发言人12日说，首相约翰逊已经出院，但仍需继续康复，目前还不会立刻回到首相府开始工作。发言人说，根据医疗团队建议，约翰逊随后将前往首相乡村官邸契克斯别墅继续康复。

西班牙卫生部应急与预警协调中心副主任谢拉12日在新闻发布会上透露，卫生部已“准备就绪”，将对3万个家庭展开新冠病毒检测和患病率分析。她还透露，西班牙正在研究利用治疗疟疾的药物来治疗新冠病毒感染者，目前这一治疗方法处在试验和临床研究阶段，近期将得出结论。

欧洲央行12日公布了该行副行长德金多斯日前接受媒体采访的记录。德金多斯在采访中表示，面对新冠疫情冲击，全球经济将步入衰退，而欧洲经济将面临更为严重的衰退，经济下滑幅度将最终取决于经济停摆多久。

伊朗总统鲁哈尼12日在全国新冠防控指挥部会议上表示，伊朗首都德黑兰地区的“低风险”行业将于下周复工。

澳大利亚联邦教育部长丹·提恩12日宣布，澳政府将出台名为“高等教育救济包”的补贴措施，通过拨款资助该国高等教育机构开设网课。授课专业为疫情影响下该国现阶段的高需职业，包括护理、信息技术和科学等。

埃及军方发言人塔梅尔·里法伊12日发表声明说，为防控新冠疫情，埃及军方自当天开始在全国各主要广场、地铁站等公共场所向民众免费发放口罩。

涉华动态

当地时间12日上午，中国政府援助克罗地亚的抗疫医疗物资运抵萨格勒布。本批援助医疗物资包括医用口罩、防护服、一次性灭菌橡胶外科手套等，包装箱上张贴着中克两国国旗，并用两国文字书写“患难见真情”。

中国援老挝抗疫医疗专家组12日圆满完成任务回国。前往万象瓦岱国际机场送行的中国驻老挝大使姜再冬接受中老两国媒体联合采访时说，中国医疗专家组协助老挝提高了新冠疫情防控工作的科学化和规范化水平。

当地时间11日下午，中国抗疫医疗专家组一行8人圆满完成援助委内瑞拉抗疫任务启程回国。为了表彰专家组为委疫情防控所作突出贡献，委内瑞拉政府当天在机场向专家组全体成员授予“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。

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