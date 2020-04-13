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比利时新冠确诊病例逼近三万 荷比卢三国病例持续增加

2020年04月13日10:10  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔4月12日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国12日分别报告新冠累计确诊病例25587例、29647例和3281例。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所12日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1174例，累计确诊25587例；新增死亡病例94例，累计死亡2737例。

　　据荷兰《人民报》网站11日报道，荷兰国家反恐和安全协调中心认为荷兰反对5G技术的情绪出现了“令人担忧的发展”，对多地近期发生的极端分子破坏5G设施的行为发出警告。报道称，这些破坏行动可能与新冠疫情蔓延有关。当地社交媒体有传言称5G信号会影响人们的免疫力，使普通的流感变成新冠肺炎。

　　比利时国家公共卫生研究所12日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1629例，累计确诊29647例，累计死亡3600例。

　　比利时全国人口仅1100多万，累计确诊病例逼近3万。对此，比利时联邦政府新冠疫情事务发言人安德烈11日表示，由于各国疫情暴发时间、检测能力等不同，病毒在各国之间的传播也不同，不建议将比利时疫情和其他国家进行比较。

　　比利时联邦政府11日通过视频会议形式举行内阁会议，颁布了一系列疫情防控和社会经济纾困的新举措，如暂停公司破产、一些关键行业的加班收入免征税以及为相关贷款提供额度为500亿欧元的国家担保等。

　　卢森堡政府12日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3281例，累计死亡66例。

(责编：于洋、刘洁妍)
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