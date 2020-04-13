“甩锅”把戏该停手了（望海楼）

近几天，随着美国新冠肺炎疫情加剧，美式“甩锅”又出新花样。继污名化中国之后，美国此次把“锅”甩向了世卫组织。对此，世卫组织总干事谭德塞不点名地回击批评：“如果你不想看到更多裹尸袋，那就不要将病毒政治化。”

美国一些政客三番五次对外“甩锅”、推卸责任，这么做背离事实，害人害己。近段时间，这些政客诿过于中国时，会捎带上世卫组织；指责世卫组织时，又会捎带上中国，主要矛头还是指向中国，总之就是扬言美国疫情急转直下的责任在他人，不在美国政府。但有三条“时间线”可以表明，美方的“锅”想甩也甩不掉。

一条是中国应对疫情以及就此与世卫组织和包括美国在内的各方进行及时沟通的“时间线”；一条是世卫组织就疫情风险及其防控向世界各国通报并敦促各方采取相应防范措施的“时间线”；一条是美国一些政客“花式”淡化疫情风险、忙于国内政治内斗、疏于积极有效应对疫情的“时间线”。美国不少媒体把这些政客两三个月来的言行进行前后对比，让人很容易认清美国疫情加剧的原因所在。

美方把主要矛头对准中国，这种做法不可理喻，但历史地看，其背后的美式逻辑一以贯之。一是种族主义逻辑。一些人骨子里沿袭着自认为种族上高人一等的优越感，动不动就表现出来。二是意识形态逻辑。美国一些人自认为制度上高人一等，以意识形态划线来区分“敌我”，维护自己的道德高地，对制度不同的中国吹毛求疵，甚至到了“逢中必反”的地步，为此不惜扭曲事实，颠倒黑白。三是地缘政治逻辑。对中国这一多极化进程中分量越来越重的一极，美国一些政客横竖看不惯，总是从战略竞争乃至零和游戏的角度看待中国及其在世界上的地位和作为。四是国内政治逻辑。美国国内的“政治极化”趋势越来越明显。在此背景下，他们情不自禁操弄政治游戏，把中国和世卫组织当成“甩锅”对象，鼓噪抗疫不力都是别人的错，把自己的责任推得一干二净。

这些逻辑早已存在，遇到机会就暴露出来，此次疫情只是新的诱因。长期以来，美国以民主、人权、宗教、自由等问题为借口，干涉中国内政，诋毁中国形象。在疫情蔓延之际，美方仍不忘在一些问题上损害中国的利益，并试图以所谓医疗资源过度依赖中国为由推动中美“脱钩”。凡此种种，上述美式逻辑都贯穿始终。

病毒没有国界，疫情蔓延也不分种族、社会制度。诬蔑和指责别人是赶不走病毒的。大疫当前，各国应将人民生命安全和身体健康摆在第一位，通过有效的国际合作，切实保障人民的生命权和健康权，这才是目前国际社会最大的逻辑。新冠肺炎疫情全球多点蔓延暴发表明，不论你是否赞同人类命运共同体的理念，我们大家都在一条船上。按这个理念想，就容易想得通；按这条思路走，就终将走得通。

当然，现在要求美方彻底放弃美式逻辑似乎是奢望。但摒弃疫情政治化，搁置分歧，共克时艰，是国际社会的普遍呼声。希望美方停止“甩锅”把戏，在国内疫情防控和国际合作方面多做些实事，这恐怕不是过分的要求吧。

（作者为国际问题专家）

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