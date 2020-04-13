阿富汗塔利班“密会”驻阿美军司令

阿富汗塔利班和驻阿美军11日证实，塔利班多名领导人与驻阿美军兼北大西洋公约组织驻阿特派团司令斯科特·米勒前一天在海湾国家卡塔尔首都多哈会面，讨论“减少暴力冲突”。

【有“怨言”】

塔利班和美方驻阿最高军事指挥官米勒10日晚会面。路透社报道，这次会面的背景是塔利班指认美军屡次协助阿富汗安全部队向塔利班发动攻击，违反塔利班和美方今年2月签订的和平协议。

驻阿美军淡化这次会面的起因。一名发言人告诉路透社记者：“作为协议中建立军事渠道的一部分，米勒将军昨晚与塔利班领导层会面，话题围绕减少暴力冲突的必要。”

塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣在社交媒体“推特”发文，称这次会面双方讨论了和平协议的落实。

塔利班方面上周谴责美军在阿富汗境内支持阿安全部队开展军事行动，称这种做法将损害和平协议。不过，驻阿美军将美方行动归结为协助阿富汗部队的防御行动。

塔美和平协议落实并不顺利。依据协议，阿富汗政府和塔利班将互换在押人员，阿政府本周释放200名塔利班人员后，塔利班以释放人员并非塔方指定人员为由，单方面中止换囚。

依据协议，塔利班在履行安全保证的前提下，包括美军在内的多国部队将分阶段撤离阿富汗，从而结束美国在阿富汗长达18年的军事介入。而塔利班也将与阿富汗民族和解代表团谈判，为实现阿富汗和平争取政治解决方案。

【吃不消】

和平协议签署后，阿富汗境内暴力袭击并没有销声匿迹，塔利班不时发动袭击，造成平民伤亡，而与驻阿美军司令会面中的抱怨似乎暗示塔利班对美军协防有些“吃不消”。

阿警方11日发布声明，称警方在西部省份法拉一次先发制人行动中，打死一名塔利班指挥官和他的两名助手。警方说，在塔利班预谋袭击一个警方岗哨并付诸行动前，警方击毙包括臭名昭著的努尔·艾哈迈德在内的3人。

当地政府官员达杜拉·卡尼告诉俄罗斯卫星通讯社记者，艾哈迈德是塔利班在当地武装的关键人物，时常策划和实施对阿富汗部队的袭击。

阿富汗军方11日也发布声明，称在南部查布尔省的空袭行动中，打死3名塔利班成员，包括1名头目，另有4名塔利班人员受伤。

军方说，阿富汗国民军第205军团对塔利班武装人员发起先发制人打击，阻止他们对当地军事岗哨发动袭击，打死包括毛拉阿布拉尔在内3名塔利班人员。

就以上两起事件，塔利班尚未回应。

阿军方8日宣布，在另外一次先发制人打击中，军方在查布尔省打死6名塔利班武装人员。

一枚爆炸物10日晚在南部坎大哈省斯平布尔达克区爆炸，致死3名平民，致伤2人。坎大哈省省长发言人指认塔利班发动袭击。同一天，塔利班在东南部省份加兹尼发动袭击。（田野）（新华社专特稿）

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