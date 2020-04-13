中国驻老挝大使：污名化中国是揣着明白装糊涂

人民网曼谷4月12日电（记者 孙广勇）4月12日，中国驻老挝大使姜再冬在万象国际机场为中国抗疫医疗专家组送行时，在回答了有关中老合作抗疫的问题后，有记者表示，中国向老挝派出医疗专家组并提供物资援助，有力地提升了老方防控新冠肺炎疫情的能力和水平，老挝社会各界都发自内心地感激，我们听了也被深深打动。可是，有些国家的政客和所谓名流不断对中国污蔑指责，声称中国“隐瞒疫情”，要求对中国进行“追责”。我们对此很气愤，你怎么看？

姜再冬说，我当然也很气愤，特别是刚刚向媒体朋友介绍了中老同心抗疫的“暖心”故事，再听到这些“堵心”谬论，真是感到那些睁眼说瞎话的人其心当诛。生气归生气，我们还是要面对现实，利用一切机会对中国搞污名化，甚至无端攻击和打压，这种现象早已有之，至少自冷战以来就从未停止，我们开启中华民族伟大复兴征程后，它更是变本加厉。其本质是要阻止中国发展强大，目的是保住自身霸权、用它的价值观一统天下，手段是颠覆破坏中国共产党的领导和社会主义制度，这也就是为什么你提到的那股势力竟然拿疫情做文章，攻击中国的体制机制。既然如此，我们别无选择，只能发扬斗争精神，增强斗争本领，予以坚决回击。

姜再冬表示，我们说必须进行坚决回击，并不是要挑起事端，主要还是从善意的角度做工作，因为疫情防控合作本身就属于人道主义范畴。所以，一方面，我们心存善念，希望能够通过澄清事实，指出谬误，驱除它逢中必反的“心魔”和偏执，以免它走火入魔、祸国殃民；另一方面，我们心地无私，相信人类社会能发展到今天，而且总体向前向善向上，说明世上好人总比坏人多，我们有必要让善良的人们了解真相，以免被它蒙蔽。基于这种考虑，尽管它那些说法不值一驳，我还是愿意不厌其烦地再陈述一遍基本事实。

从2019年12月27日中国湖北省一家医院首次上报3个不明原因肺炎病例，到12月31日向世卫组织驻华办事处通报、2020年1月3日完成正式上报程序；从1月7日分离出新冠病毒、12日将病毒全基因组序列与世卫组织分享，到每天发布最新数据，与各国分享相关信息和经验；从1月23日果断实施武汉“封城”，全面打响疫情防控阻击战，到4月8日“解封”，阻断以武汉为主战场的本土传播。中方通报新冠疫情信息的快速、公开、透明有目共睹，疫情防控举措甚至远超《国际卫生条例》要求。与此同时，中国已向131个国家和国际组织提供防疫物资援助，向世卫组织提供2000万美元捐助，向12个国家派出抗疫医疗专家组。

这些事实一桩桩一件件，清清楚楚，得到国际社会普通肯定。世卫组织指出，中国在履行国际义务方面为全球树立了新的标杆。法国总统马克龙对中国政府和中国人民以巨大的勇气和果断的措施，在短时间内有效控制住疫情给予高度赞赏，并表示法方由衷感谢中方提供的宝贵支持和帮助。德国总理默克尔也感谢中方提供的及时和宝贵帮助，希望同中方开展合作，树立团结抗疫的榜样。更令人感动的是，老挝防控一线的医务人员表示，“我们都知道病房有风险，中国专家离开家人，不顾个人安危来到老挝，这是把我们当自己人。”“我们很幸运，可以直接学习中国专家带来的成功治疗和防控方案。这让我们看到希望。”

只可惜，那股势力对这么多客观公正和充满真情的评价，都选择性失明失聪，即使新华社播发《中国发布新冠肺炎疫情信息、推进疫情防控国际合作纪事》，把从去年12月底到今年3月底的事实一一呈现，它还是在攻击中国隐瞒疫情、要求赔偿。这股势力执迷不悟到这种程度，除了揣着明白装糊涂，人们找不到别的解释。至于它为什么要这样，看一下现在的疫情事实就能明白，那就是它干错了，中国干对了，必须给中国罗织罪名，为“甩锅”找借口。既然它的傲慢与偏见不可能改变，那我们也大可不必把它的话太当回事，也决不会替它“背锅”，更不必为迎合它而改变什么。就像中国老百姓常说的，听蝲蝲蛄叫，还不种庄稼了？

更何况，说到底它也怎么不着我们。以史为鉴，可以知兴替，历史上中华民族遭遇的重大挑战何止万千，我们不还是推翻了“三座大山”，实现了从站起来到富起来再到强起来的伟大飞跃。今天的中国就像木秀于林、堆出于岸，风摧流湍不可避免，我们不会颐指气使、骄傲自满，但也决不会低声下气、委曲求全。今天的中国已今非昔比，我们有习近平同志为核心的党中央坚强领导，有社会主义制度的巨大优势，有新中国70年来积累的雄厚实力，有全国人民万众一心的磅礴伟力，完全可以“任凭风吹浪打，胜似闲庭信步。”

姜再冬强调，当前和今后一个时期，我们要深入学习贯彻习近平总书记4月8日在中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。同时，我们要继续从构建人类命运共同体的高度出发，不断推进疫情防控国际合作，致力于打造人类卫生健康共同体，为打赢全球疫情防控阻击战作出积极贡献。

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