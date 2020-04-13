英国承诺出资2亿英磅助力全球抗疫

英国政府12日承诺，将向世界卫生组织等联合国机构以及国际非政府组织和英国慈善机构捐助2亿英磅（约合17.51亿元人民币），以支持贫困国家遏制新型冠状病毒传播，进而防止英国出现第二波疫情。

【防“第二波”】

英国国际发展大臣安妮-玛丽·特里维廉在声明中说：“英国医护人员在国内抗击新冠病毒之际，我们正在全球范围输送英国的专业知识和资金，以防第二波致命疫情波及英国。”

英国政府说，将向联合国机构提供1.3亿英磅（11.38亿元人民币），其中一半给世卫组织。此外，英国将捐5000万英磅（4.38亿元人民币）给国际红十字会和红新月会，捐2000万英磅（1.75亿元人民币）给其他国际非政府组织和英国慈善机构。

这些资金将用于支持也门等战乱和贫困国家加强医疗系统。也门10日首次报告新冠确诊病例。这个中东国家饱受战乱，人道主义危机严重。

“新冠病毒不分国界，只有帮助有困难的发展中国家加强医疗卫生系统，我们才能有效保护英国公众（健康），”特里维廉说，英方援助有望帮助贫困国家防止大量民众感染病毒，助力全球抗疫。

【全球应对】

世卫组织总干事谭德塞称赞英国“慷慨捐助”，说这是全球共同应对危机的强有力证明，各国“同舟共济”。

全球210个国家和地区迄今报告新冠疫情，超过170万人确诊感染病毒，死亡人数超过10万人。

路透社报道，英国支持世卫组织，与美国总统唐纳德·特朗普威胁暂停缴纳世卫组织会费形成对比。（包雪琳）（新华社专特稿）

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