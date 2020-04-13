伊朗“低风险”行业逐步复工

伊朗部分政府机构11日开始恢复办公，一些新冠病毒传播风险较低的行业获准复工。首都德黑兰的政府办公和商业活动没有恢复。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天敦促民众继续遵守保持社交距离等防疫规定。

【逐步复工】

为防控疫情，伊朗政府先前关停大多数政府机构和所有非必要商业活动。

除德黑兰，伊朗其他地区政府机构11日起恢复办公，三分之一员工仍居家办公。伊朗官方媒体报道，在决定居家办公人员时，优先照顾家中有年幼孩子的女员工。

德黑兰以外地区的商业和生产活动11日获准恢复，涉及商店、工厂、工作室等病毒传播风险较低的行业。德黑兰的“低风险”行业有望18日复工，前提是向政府提出申请并承诺遵循由卫生部发布的保持社交距离准则。

电影院、游泳池、美容会所、购物中心、饭店等“高风险”场所继续关闭。学校继续停课。

伊朗国家电视台报道，在伊朗疫情初期“震中”什叶派圣城库姆，大约2.4万个商家准备重新营业。一名书店店员说：“我们消毒了店面，为顾客准备了手套。”

【不能松懈】

总统鲁哈尼说：“我们想尽可能地继续（开展）经济活动，同时抗击疫情。”

鲁哈尼提醒：“放宽限制并不意味人们可以无视公共卫生准则……大家应该严格遵守保持社交距离等规定。”

伊朗卫生部11日发布的数据显示，伊朗新增确诊新冠病例1837例，累计确诊病例突破7万，其中死亡4357例，重症3987例，治愈41947例。

卫生部长赛义德·纳马基说：“现在情况见好，但人们如果无视防疫措施……我们肯定会面临一段疫情加重的艰难时期。”

伊朗疫情暴发后，美国一面声称愿意向伊方提供帮助，另一面却追加制裁，过去几周发布多轮新制裁措施。伊朗谴责美方言行不一，持续且加码制裁令伊方雪上加霜。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)