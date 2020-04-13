西班牙发布复工指导规范

西班牙政府11日就部分行业下周逐步复工发布指导规范，同时强调防控疫情的限制措施没有放松。

西班牙当天报告510例新增新冠病毒死亡病例，为3月下旬以来最低。

【保持距离】

西班牙3月14日宣布国家紧急状态，禁止民众非必要出门，关停大部分企业和商铺。紧急状态将持续至4月25日。建筑业、制造业等部分行业获准4月13日起逐步复工。

西班牙首相办公室11日发布指导规范，要求复工企业必须向员工提供防护用品，确保员工之间距离至少两米。

西班牙内政部和卫生部当天举行联合记者会。内政大臣费尔南多·格兰德-马拉斯卡说，西班牙仍处于限制外出的阶段，复工并不意味各项限制措施有任何放松。

马拉斯卡说，警察和政府工作人员13日至15日将在全国范围火车站、地铁站等主要公共交通枢纽发放1000万只口罩；政府建议民众戴口罩，但不强制。

交通部门官员说，火车站和地铁站将用扬声器提醒民众保持至少1米间距，工作人员将监控人流、防止聚集。

西班牙政府3月30日起施行两周更严格措施，除医疗和食品领域，几乎所有其他行业从业人员不得通勤，本月12日到期。

【积极迹象】

卫生部11日发布的数据显示，西班牙累计确诊新冠病例161852例，死亡16353例、治愈大约6万例。确诊病例较前一天增加4830例，死亡病例增加510例。

单日死亡病例数连续第三天下降，为3月23日以来最低。路透社说，对西班牙而言，这是令人鼓舞的迹象。

单日确诊病例数较前一天报告的4576例略有上升。卫生部门官员11日说，大约2.5万名西班牙医护人员感染新冠病毒，约占确诊病例总数的15%。

西班牙目前是全球新冠死亡病例第三多的国家，迄今最高单日死亡病例数为950例，出现在4月初。

西班牙政府官员说，国家紧急状态4月25日到期后可能再延长两周。德新社预期，如果疫情好转趋势延续，25日以后西班牙境内限制措施可能逐步放宽。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)