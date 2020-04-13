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组阁不顺　以色列议长申请两周宽限

2020年04月13日08:41  来源：新华网
 

　　以色列议会新任议长、中间党派联盟蓝白党领导人本尼·甘茨11日致信总统鲁文·里夫林，申请延长14天组阁期限，以便与总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团组建紧急联合政府。

　　甘茨在信中写道：“我相信我们接近签署协议，只需再多点时间，协议就能敲定。”

　　他说，以色列面临的政治、公共卫生和社会危机促使他决定组建紧急联合政府，“即便要付出沉重的政治和个人代价”。

　　甘茨3月16日获里夫林授权组阁，为期28天，原定4月14日截止。依照以色列法律，甘茨如果不能按期完成组阁，可以向总统申请延长14天。

　　3月2日议会选举中，蓝白党获得120个议席中的33席，利库德集团获得36席，没有政党获得单独组阁所需半数以上议席。那之后，甘茨得到阿拉伯政党联盟“联合名单”党和前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党等政党议员支持，所获议席数合计超过半数。

　　以色列议会3月26日选举新议长。作为唯一候选人，甘茨以74票支持、18票反对、28票弃权的结果当选。甘茨出任议长让他的一些政治盟友不满，蓝白党高层亚伊尔·拉皮德批评甘茨“不战而降”。一些蓝白党高层反对与内塔尼亚胡合作。

　　以色列媒体报道，随着甘茨出任议长，蓝白党与利库德集团已就“分权协议”达成一致，内塔尼亚胡将继续担任总理一年半，然后交权给甘茨。

　　里夫林还没有回复甘茨的组阁延期申请。如果甘茨组阁失败，以色列可能再度面临议会选举。过去一年，组阁失败已经让以色列经历三次议会选举。

　　以色列迄今累计确诊新冠病毒病例超过1万例，死亡101例。美联社11日报道，受疫情影响，以色列失业率升至25%。德国斯塔蒂斯塔调查公司数据显示，以色列2019年失业率为大约3.93%。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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