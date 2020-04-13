疫情催生“不友好”举动　德国外长发声谴责

德国外交部长海科·马斯11日谴责发生在德法边境、针对法国人的不友好和激进举动，认定这类行为“完全不可接受”。

【批激进】

马斯当天在社交媒体“推特”写道：“新型冠状病毒分不清国家，更不了解人的尊严。看到我们一些法国朋友因新冠病毒受到冒犯和攻击，让人心痛。这类行为完全不可接受。况且，我们都在一条船上。”

数天前，德法边境小城盖斯海姆市市长迈克尔·克莱沃特接受媒体采访时证实，当地出现“一些针对法国朋友的不友好”举动。有法国人抱怨，他们在街头遭拦截或辱骂、外出散步或在超市排队时被人吐口水，还有人叫嚣让他们“回自己新冠疫情肆虐的国家去”。

克莱沃特在社交媒体“脸书”上传一段视频，警告当地民众不要采取类似不友好或过激举动。

盖斯海姆所属的德国萨尔州与法国大东部大区毗邻，后者是法国疫情最严重地区之一。

萨尔州经济部长安克·雷林格8日向有类似遭遇的法国人道歉，说这些是“孤立事件”，批评“干这种事的人是在冒犯德法两国间的友谊”。

【吁团结】

法国驻萨尔州领事卡特琳·罗比内证实当地确有针对法国公民的“孤立事件”，但她呼吁避免“泛化”这种不友好情绪。

罗比内说，她收到萨尔州不少人的支持和鼓励，“法国一些人也有对身处法国的德国人不友好的举动”。

盖斯海姆市长克莱沃特直言，这个时候需要团结，德国和法国应当“携手行动”。

法国公共卫生部门11日发布的数据显示，法国医院新冠确诊病例累计93790例，较前一天增加3114例；在包括失能老人养老院的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计35864例，较前一天增加1671例。法国卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙当天通报，法国新冠死亡病例累计13832例。

依据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所11日晚发布的数据，德国新冠确诊病例累计117658例、死亡2544例。（闫洁）（新华社专特稿）

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