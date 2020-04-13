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印尼新冠肺炎单日新增确诊病例399例再创新高 累计4241例

2020年04月13日08:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达4月12日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月12日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至4241例，新增确诊病例399例，再创单日增长新高。目前，有359名患者被治愈，另有373例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增73人，死亡病例增加46例。

截至4月12日，印尼首都雅加达仍是该国新冠肺炎确诊病例数量最多的地区，达2044例，紧随其后的分别是西爪哇省450例和东爪哇省386例。

当地媒体报道称，世界卫生组织日前表示，如不立即采取措施，控制新冠肺炎疫情蔓延，来自美国和欧洲的疫情“震中”将流向东南亚，作为东南亚最大国家的印尼很可能会成为新冠肺炎大流行的新中心。尤里安托对此回应说，印尼政府已实施了大规模社会限制政策，这是防止疫情在印尼广泛传播的重要举措。

印尼民航局12日宣布，根据印尼政府大规模社会限制政策中有关公共交通的限制规定，为防止新冠肺炎疫情扩散，该机构将对印尼航空运输进行限制。具体来说，为确保民航客机运输过程中旅客的实际距离，各航班载客量将减少50%，同时还将对执飞机组定期进行健康检查。此外，为弥补航空公司由于乘客减少带来的损失，相关机票价格可能会有所上涨。截至目前，印尼政府尚未关闭任何机场。

(责编：崔越、杨牧)
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