亲爱的朋友，节日快乐。

人民网仰光4月12日电（记者 李秉新）4月12日是缅甸泼水节，由于新冠肺炎疫情暴发，缅甸目前的确诊病例也上升到38例，今年的泼水节是缅甸历史上一个没有泼水庆祝活动的静悄悄的泼水节。尽管如此，中国人民还是以各种方式向缅甸人民送来了节日的祝福。

就在几天前，中国医疗专家组一行12人抵达仰光，中国驻缅甸大使陈海说，中国政府此次派出医疗专家组来协助缅方抗击疫情，随机携带缅方急需的大量医疗物资，体现了中缅深厚的胞波情谊，也诠释了中缅患难与共、守望相助的命运共同体精神，相信专家组将同缅方开展有效的合作，为缅甸战胜疫情提供助力，他们是真正的逆行天使，也在泼水节来临之际向缅甸人民送来美好的祝福。

仰光中国文化中心也在泼水节前利用公众号普及民俗文化，介绍节日习俗。仰光中国文化中心祝愿缅甸人民节日快乐，幸福吉祥。

中国驻曼德勒总领事陈辰日前也撰文《不一样的泼水节，我们一起度过》，满怀深情地回顾了以往和此次他上任之后在缅甸度过的日日夜夜，细说着中缅两国人民胞波友谊的佳话。

陈辰在文章中写道：“喜欢一个国家，也会喜欢这里的一草一木。20多年前第一次来到缅甸生活了4年半，这个金色国度留给我的印象，除了处处可见的佛塔，淳朴善良的人民，还有各种叫不出名字的花朵。缅甸的朋友告诉我：红色的是凤凰花、黄色的是木棉花，粉色的是三角梅。我最喜欢的，是每年泼水节绽放的紫檀花。还记得当年年轻的我坐在使馆院子外，等着缅甸朋友开着皮卡车带我一起去泼水。头上是满树绽放的紫檀花，远处传来泼水台热闹的音乐声，心里惦记着朋友们为什么还不来接我，那种欢乐而又安详的感觉，和紫檀花的芬芳一起，永远留在记忆里。”

“紫檀花开的时节，我又一次回到了缅甸。今年的泼水节和往年不一样，受新冠肺炎疫情影响，大家都要待在家里，没有了泼水的祝福，没有了欢快的音乐，取而代之的是对疫情的担心和忧虑。两个月前，我正在北京为来缅甸工作做准备。当时正值中国国内抗击疫情最为艰苦卓绝的时刻，中国人民刚刚度过一个前所未有的春节。2000多万人口的北京，多数商场餐厅停业，每个居民小区、每栋公寓楼都采取了最严格的检查措施。疫情给所有人的生活都带来极大不便。但我看到，每个人都在默默地做好自己的工作：政府官员离开办公室来到街区协助防疫，公安干警、交通警察坚守岗位，街区的大爷大妈在小区入口认真检测每一位出入人员的体温，外卖小哥冒着凛冽的寒风把热腾腾的饭菜送到人们家门外，环卫工人照常清理着环境卫生，学校老师们在家里通过网络给停课的学生们授课。每一位中国人，虽然看不到他们口罩后面的表情，但眼神里没有一丝恐惧和沮丧，能感受到他们的镇定和信心。”

陈辰最后写道，前几天，曼德勒首席部长佐敏貌医生给我打来电话，商讨共同应对疫情工作。我告诉他，中国政府第二批包括5000套医用防护服、5000个医用N95口罩和20万个防护口罩在内共计2.45吨的抗疫援助已运抵缅甸，中国医疗专家小组也即将来缅协助防疫工作。请缅甸兄弟姐妹放心，在困难面前，中国永远和你们站在一起。过几天泼水节就要到了，虽然感受不到泼水的欢乐，但窗外的紫檀花仍然如约绽放，预示着新年的富足和幸福。让我们把圣洁的生命之水留待明年，先一起度过一个不一样的泼水节，携手并肩争取抗击疫情的胜利，就像缅甸著名诗人敏杜温的诗歌《胜利花》中写到的：“别松懈，当和风吹来，金色的时刻就要到来啦”。

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