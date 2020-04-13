意大利死亡病例累计近2万例

新华社罗马4月12日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利12日说，截至当天18时，意大利累计新冠确诊病例增至156363例，死亡病例19899例，治愈病例34211例。

博雷利当天在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加4092例，死亡病例增加431例，治愈病例增加1677例。

博雷利说，在现有患者中，71063人在居家隔离，27847人在医院接受普通治疗，3343人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少38例，连续第九天下降；在医院接受普通治疗的人数连续第六天下降。

据报道，意大利北部伦巴第大区疫情形势依然严峻，实际感染人数可能是已确诊人数的10倍。官方统计数据显示，截至12日，伦巴第大区确诊病例为59052人，占意大利全国确诊病例的37.8%。

复活节假期期间，意大利人通常出门探亲访友和旅游。今年复活节期间，意大利人因疫情只能待在家里。意大利总理孔特12日通过社交媒体发表声明，向在疫情和“封城”中过复活节的意大利人致以节日祝贺。他说：“只要我们团结一心，就一定能战胜疫情。”

为防止疫情进一步蔓延，意大利从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前“封城”措施延长到5月3日。

(责编：于洋、刘洁妍)