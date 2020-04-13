阿富汗塔利班释放20名阿安全部队在押人员

新华社喀布尔4月12日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗塔利班12日宣布，该组织当天释放了20名阿富汗安全部队在押人员。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德在社交媒体上宣布，20名阿富汗安全部队在押人员当天在阿南部坎大哈省被移交给红十字国际委员会工作人员。他还在社交媒体上公布了相关照片。

当天早些时候，阿富汗政府释放了100名关押在阿首都喀布尔以北巴格拉姆监狱的塔利班在押人员。阿政府自8日起开始释放塔利班在押人员，截至12日已释放300名塔利班在押人员。

阿富汗总统加尼3月10日签署总统令，决定释放5000名塔利班在押人员，但这一计划一再推迟。

美国政府与阿富汗塔利班2月29日签署和平协议，根据协议，美国承诺在135天内将驻阿美军规模从1.3万人减少到8600人，而剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内撤离阿富汗。与此同时，塔利班承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

美国政府还在协议中保证将促成阿富汗政府在3月10日前释放5000名塔利班在押人员，而塔利班和阿富汗政府也将在3月10日开启阿人内部对话。但由于阿富汗政府此前未能释放塔利班在押人员，阿人内部对话始终未能举行。

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