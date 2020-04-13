中国援助克罗地亚抗疫物资运抵萨格勒布

4月12日，在克罗地亚首都萨格勒布图季曼机场，满载中国援助克罗地亚抗疫物资的货运专机等待卸货。新华社记者 高磊 摄

新华社萨格勒布4月12日电（记者高磊）当地时间12日上午，中国政府援助克罗地亚的抗疫医疗物资运抵萨格勒布。中国驻克大使许尔文、克卫生部长贝罗什、克总理办公厅主任佩特希奇到机场迎接。

本批援助医疗物资包括医用口罩、防护服、一次性灭菌橡胶外科手套等，包装箱上张贴着中克两国国旗，并用两国文字书写“患难见真情”。

4月12日，在克罗地亚首都萨格勒布图季曼机场，机场工作人员从货运专机上卸载中国援助克罗地亚抗疫物资。新华社记者 高磊 摄

贝罗什感谢中国政府和人民对克罗地亚的及时援助，表示来自中国的医疗援助物资为克政府和人民带来抗击疫情的信心和力量。他特别谈到中国同中东欧17国举行的新冠疫情防控专家视频会议，认为此举对克方有着重要参考借鉴作用。

4月12日，在克罗地亚首都萨格勒布图季曼机场，机场工作人员准备从货运专机上卸载中国援助克罗地亚抗疫物资。新华社记者 高磊 摄

许尔文表示，在中国抗疫形势最艰难时刻，克政府和人民第一时间向中方表达慰问和支持，中方十分珍视这份友谊。当前，克面临疫情严峻挑战，中克命运与共，中方愿与克方继续加强交流合作，相信通过国际社会共同努力合作，一定会早日战胜疫情。

截至当地时间12日下午，克罗地亚累计确诊病例1600例，死亡23例。

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