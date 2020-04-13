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法国要求谷歌付索引新闻“稿费”

本报驻法国记者 刘玲玲

2020年04月13日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　法国竞争事务监察总署（以下简称“监察总署”）近日发布公告，要求谷歌公司使用法国出版公司和新闻机构的新闻内容时，必须支付相应费用。监察总署要求谷歌公司必须在3个月内，与出版商和新闻机构就报酬进行协商，并需每月向监察总署提供一份进展报告。

　　法国监察总署在4月9日发布的公告中指出，谷歌滥用在搜索服务市场的主导地位，对出版商及新闻机构施加不公平的交易条件，这一做法对新闻界造成了严重和直接的伤害。

　　对此，谷歌新闻副总裁理查德·格林加斯回应称：“谷歌将遵守监察总署的决定，同时进行审查并继续谈判。”法国新闻媒体联盟主席让—米歇尔·贝莱特表示，“以谷歌为代表的科技巨头总是不加节制地从免费的媒体内容中获利，我们必须按照法律维护所有发行商的利益。”

　　去年4月，欧盟新版权法《数字化单一市场版权指令》改革通过，欧盟数字监管领域法律更趋严格。根据该法，谷歌等搜索引擎在搜索结果中使用网站和出版商的内容片段，应向这些网站和出版商支付费用。按规定，欧盟成员国有两年的时间将欧盟通过的法律转变为本国法律，法国在去年10月底率先实施这一规定。

　　法国媒体认为，谷歌公司并未遵守规定，反而向出版公司及媒体机构提出条件：只有在媒体同意他们无偿使用的情况下，文章、图片和影音才会都显示在搜索引擎和谷歌新闻上，否则将只为其文章的标题建立索引，这将会导致出版商曝光度及广告收益大幅减少。去年11月，代表法国新闻出版商的数家工会向法国竞争监管机构提出申诉，指责谷歌任意免费使用其新闻内容，“相当于将广告收入拱手让给谷歌”。

　　近年来，法国等欧盟国家对美国科技巨头的监管力度不断升级，开出了多张罚单。法国“数字时代”网站刊文分析称，随着欧盟对数字版权监管和保护力度不断加强，谷歌等搜索引擎和内容类平台将面临巨大挑战，商业模式或将发生改变。去年年底，监察总署已对谷歌公司开出一张1.5亿欧元的罚单，原因是谷歌“滥用在互联网市场的主导地位”。

　　美国大型互联网公司面临着法国加征“数字税”的压力。“欧美在数字科技领域的争端，已经成为除经贸、防务、能源之外的又一方面。欧盟在全球数字科技市场并不占优势，能否在重建‘数字主权’的同时应对美国的关税威胁，仍待进一步观察。”法国《回声报》经济专栏评论员法比耶·施米特表示。

　　（本报巴黎4月12日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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