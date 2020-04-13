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美国海军疫情事件持续发酵

本报驻美国记者 张梦旭

2020年04月13日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　因解除“西奥多·罗斯福”号航母舰长布雷特·克罗泽职务所引发的风波，美国代理海军部长托马斯·莫德利日前辞职。美国舆论认为，莫德利的辞职表明美国海军内部疫情蔓延事件持续发酵。此前，克罗泽致信海军高层，呼吁让感染新冠肺炎的船员尽快下船隔离，却遭到批评和撤职，令美国公众哗然。

　　美国国防部数据披露，截至当地时间4月9日，美军各军种共有2120名现役人员确认感染新冠肺炎，其中海军感染人数最多，其后是陆军、空军和海军陆战队。美国海军“尼米兹”号、“罗纳德·里根”号和“卡尔·文森”号三艘航母目前也有船员核酸检测呈阳性。国防部长埃斯珀表示，美国海军已对克罗泽被解职一事启动调查。

　　“西奥多·罗斯福”号航母3月初曾停靠越南岘港，3月24日舰上发现3人感染新冠肺炎，此后确诊人数逐渐增加。舰长克罗泽向海军高层致信，称“病毒正在蔓延，疫情加速发展”，请求立即采取行动，疏散航母上的船员。

　　3月31日，该信被《旧金山纪事报》曝光，引发舆论广泛关注。美国军方决定从舰上大规模撤人。但海军高层认为，克罗泽的行为有损美国海军甚至美国政府的形象。据媒体报道，美国海军部认为克罗泽故意将信件透露给媒体。莫德利声称，克罗泽把信件通过电子邮件发给20至30个人，没能有效管控信件的分发，制造了一场“恐慌”，显示他“很糟糕的判断力”。

　　莫德利宣布解职克罗泽，在美国国内引发很大争议。美国舆论认为，这一决定过于草率。美国国会众议员、前美国海军陆战队成员鲁宾·加莱戈认为，克罗泽被解职将影响海军士气。

　　4月6日，莫德利飞往关岛向“西奥多·罗斯福”号航母官兵发表内部讲话。据美国媒体报道，在讲话中莫德利批评克罗泽“幼稚和愚蠢”，并指责舰上官兵在克罗泽离舰时为其加油打气。讲话录音当即被媒体曝光，舆论对莫德利的指责持续升级，众议长佩洛西等国会民主党人纷纷要求莫德利辞职。莫德利随后发表道歉声明并递交辞呈。

　　美国海军部透露，截至4月11日，美国海军已完成了“西奥多·罗斯福”号航母上92%的船员的核酸检测，有550名船员检测结果呈阳性，包括前舰长克罗泽，共有3696名船员上岸隔离，其余人员将继续留在航母上。

　　这一风波引发了美国国内对海军抗疫情况的担忧。美国媒体认为，四艘核动力航母先后发生新冠肺炎疫情，暴露美军应对非传统安全威胁的能力不足。海军陆战队退役上校马克·坎西恩说，“西奥多·罗斯福”号疫情就像对美军的“测试”，如不能有效应对，将影响所有舰队的部署。

　　（本报华盛顿4月12日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 16 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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