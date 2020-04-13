泰国努力降低疫情对经济冲击

泰国总理巴育日前宣布，为了更好地应对疫情影响，同时确保国民健康和经济复苏，内阁已经批准规模1.9万亿泰铢（约合580亿美元）的一揽子经济纾困计划。其中，6000亿泰铢将用于公共卫生工作和救济措施；4000亿泰铢将用于重建经济和创造就业机会；9000亿泰铢为央行举措，包括贷款和企业债券支持。

这是泰国政府今年推出的第三个疫情纾困计划，此前两个计划的规模分别为4000亿泰铢和2070亿泰铢，具体举措包括贷款、减税、给员工发放现金补贴等。

媒体评论认为，泰国经济从疫情的影响中完全恢复至少需要1年。各项扶助计划的落实、疫情结束后的经济复苏需要足够的资金支持。

除了大规模的经济刺激计划，泰国政府还对民众生活进行补贴。受疫情影响，泰国300万名临时工或自由职业者面临失业，政府为此通过了总额为500亿泰铢的预算案：从4月起，连续3个月为每位失业者发放5000泰铢救济金，符合标准的民众可以在线申请。泰国财政部还将逐步对各类人群提供相应补贴，包括农民、残疾人、老年人等。

疫情发生后，泰国大量企业停工，民众尽量留在家中，家庭用电增加。为了减少民众负担，政府宣布免除3个月限额家庭电费，免费用电额度由每月不超过50度增加至90度。此举令600多万人受益，受益金额约为30亿泰铢。

与此同时，泰国政府全力遏制疫情蔓延。泰国公共卫生部4月12日发布的新冠肺炎疫情最新数据显示，当日新增确诊病例33例，累计确诊2551例，死亡38例，新增病例连续四天呈下降趋势。为了防止疫情扩散，泰国政府制定了一系列的应急方案和措施，以确保各层级间的应急服务能够协同合作，提升防疫抗疫的效率。3月26日，泰国开始实施紧急状态法，使疫情防控在执行层面更具统一性。

目前，泰国面临的疫情境外输入压力不断增大。据统计，近三周来境外输入病例每周都在100人左右，有超过本土新增病例的趋势。泰国已宣布从4月7日起至4月18日暂时禁止所有国家的客运航班入境，同时继续关闭所有边境口岸。受疫情影响，泰国中小学开学时间已从5月16日推迟至7月1日。

泰国主要针对特定人群进行核酸检测，至今已检测了8万多人次。政府正计划提高检测能力，尤其提高对疑似患者的检测力度。

（本报曼谷4月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)