欧洲国家加大力度应对疫情（国际视点）

4月11日，在英国南部伯恩茅斯，一名戴着口罩的男士从空荡的海边小屋旁骑行。

新华社发

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过去一周来，西班牙、意大利、德国和法国等欧洲国家的新增新冠肺炎确诊病例和死亡病例出现放缓迹象。世卫组织认为，欧洲疫情尚未形成持续稳定的“降温”态势，还没有到放松管制的时候。欧洲国家在继续采取综合防控措施同时，出台了大规模经济救助方案，力求缓解疫情对经济的负面影响。

欧盟成员国财长会议日前达成协议，同意为应对疫情实施总额为5400亿欧元的大规模救助计划。欧洲疾控中心的数据显示，截至4月11日，欧洲共报告确诊病例779401例，死亡病例69453例，尽管出现一些企稳迹象，疫情形势仍然十分严峻。

积极迹象初步显现

世卫组织最新统计显示，截至欧洲中部时间4月11日10时，西班牙累计报告新冠肺炎确诊病例161852例，死亡16353例，是欧洲确诊病例最多的国家。意大利累计报告确诊病例147577例，死亡18849例，是欧洲死亡病例最多的国家。

此外，德国累计报告确诊病例122171例，死亡2736例；法国累计报告确诊病例90676例，死亡13197例；英国累计报告确诊病例和死亡病例分别为73758例、8958例。比利时、瑞士、荷兰确诊病例都超过2万例。

从世卫组织公布的数字看，欧洲多国新增病例较前一周都有所下降。西班牙4月11日单日新增死亡病例510例，为3月24日以来的最低值；意大利4月11日重症病例比上一日减少116例，连续第八天下降，在医院接受普通治疗的人数则连续第五天下降。意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗日前表示，意大利疫情数据的增长曲线正趋于平缓，疫情正在进入平台期。

世卫组织总干事谭德塞日前表示，欧洲部分国家新增病例有放缓迹象，这是一个积极信号。但他同时警告，要仔细评估，谨慎放宽限制出行等措施，否则疫情可能会强烈反弹。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格明确表示，虽然一些欧洲国家出现积极信号，但尚未到放松管制的时候，比利时、挪威新增确诊病例仍呈上升趋势，瑞典还出现了“激增”。当前欧洲地区确诊病例约占全球病例的一半，仍然是新冠肺炎疫情全球大流行的“震中”。各国应抓住契机，协同努力遏制病毒传播。

继续延长防控措施

虽然出现了一些积极信号，当前欧洲各国新增病例仍然居高不下，疫情形势还不稳定。分析认为，随着天气转暖，民众户外活动增多，将为疫情防控带来新压力。欧洲国家纷纷采取延长出行限制、保持社交距离、推广使用口罩等措施，遏制疫情蔓延。

4月8日，欧盟委员会提议，将申根区入境限制延长至5月15日，以进一步遏制疫情蔓延。5月15日后是否继续延长将根据疫情状况决定。

法国政府决定，全国“禁足令”4月15日到期后将再度延长；西班牙政府将向议会申请将国家紧急状态延长至4月25日；比利时原定“封城”措施期限从4月5日延长到4月19日，未来可能再次延长。其余多数欧洲国家也表示，将继续当前的停课、居家隔离等限制措施。

少数欧洲国家表示，正在谨慎考虑放宽限制措施。荷兰首相吕特4月9日表示，荷兰将逐步解除相关封禁措施，但在4月28日之前不能恢复正常生活秩序。丹麦政府表示，如果在接下来的两周内疫情发展曲线继续保持平稳，将在4月13日后陆续放开社会管制措施。

随着对疫情的认识不断深入，欧洲国家对待口罩的态度正悄然转变。奥地利规定，4月1日起民众进入超市必须佩戴口罩；德国图林根州城市耶拿要求，市民在购物、乘公交和进入人流量大的建筑物内时必须佩戴口罩；卢森堡也开始推荐居民佩戴口罩。在比利时、法国、意大利等国，戴口罩的民众明显增多。

在欧盟民事保护机制下，欧盟日前决定建设医疗设备共用战略储备库，协助成员国解决医疗物资短缺问题。在这一机制下，欧盟向意大利等疫情严重国家提供了口罩等防护物资。近日，一批来自罗马尼亚和挪威的医护人员通过该机制，前往意大利米兰和贝加莫，帮助当地抗击疫情。卢森堡、德国等国还收治了来自法国、意大利等国的患者。

欧洲疫情暴发后，中国政府向欧盟国家提供了急需的医疗物资，在欧中国企业也通过不同方式提供援助。中国向意大利、塞尔维亚派出医疗专家组，山东省向英国派遣了联合工作组，中国卫生专家同欧洲同行进行多次视频连线，分享疫情防控经验，受到欧洲各界的高度评价。

缓解经济负面影响

世卫组织强调，新冠肺炎疫情不仅仅是公共卫生危机，还将带来严重经济、社会影响，需要全方位应对。欧盟及各个成员国陆续出台救助措施，缓解疫情对经济的负面影响。

4月9日晚，欧盟成员国财长会议就实施总额为5400亿欧元的大规模救助计划达成一致。该计划主要包括三方面：提供1000亿欧元贷款，帮助欧盟成员国加强公共财政能力，应对疫情防控带来的雇员和个体商户失业风险；欧洲投资银行为受疫情影响严重的企业，特别是中小企业提供总额为2000亿欧元的贷款担保；欧洲稳定机制为欧元区国家提供2400亿欧元的低息贷款，用于应对疫情的卫生保健、治疗和预防工作。

欧盟还将建立一个“恢复基金”，以解决危机过后的经济恢复问题。不过，就“恢复基金”的资金来源，欧盟成员国尚未达成一致意见。此前，欧洲央行宣布了总额分别为1200亿欧元和7500亿欧元的紧急资产购买计划。欧洲央行称，此举将释放3万亿欧元流动性，刺激欧元区经济增长。

很多欧洲国家推出了各自的救助计划。德国政府公布了总额达7500亿欧元的一揽子救助计划，疫情期间失业人员可向政府申请一次性补助；英国政府宣布，将向疫情期间所有不能工作的雇员支付其工资的80%，每月最高支付2500英镑；芬兰提出的各类救助和经济刺激措施总额达500亿欧元；瑞士将为企业提供420亿瑞士法郎援助资金。

中小企业由于吸纳了数量庞大的就业人口，其受影响的员工是救助措施关注的重点。欧盟智库布鲁盖尔研究所的一项研究显示，欧盟44%个体经营者和37%雇员的收入将受到疫情影响。欧洲媒体分析认为，疫情对欧洲旅游、航空、餐饮等行业造成严重打击，威胁中小企业的生存和发展，导致失业人口增加，为本来就低迷的欧洲经济增添新压力。布鲁盖尔研究所副所长玛丽亚·德梅兹认为，欧盟财政部长经过长时间磋商达成的救助规模仍然远远不够。预计欧盟可能会在领导人峰会上提出更多救助方案。

（本报布鲁塞尔4月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)