人民网>>国际

山水相连 守望相助（大使随笔）

姜再冬

2020年04月13日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　遵照习近平总书记的重要指示精神，3月29日，中国抗疫医疗专家组一行12人携带医疗物资飞抵老挝首都万象。这时离老方宣布首例新冠肺炎确诊病例并请求中方援助不到5天。

　　我们不会忘记，在中国抗击疫情的关键时刻，老挝人民革命党中央总书记本扬第一时间向习近平总书记致函慰问，通伦总理也向李克强总理致函慰问。他们高度评价中国全面及时防控疫情，保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全；表示老挝人民愿同兄弟的中国人民相互支持，共克时艰；坚信在中国党和政府坚强领导下，中国人民一定能够战胜疫情，如期实现第一个百年奋斗目标。

　　我们不会忘记，中国抗疫斗争最吃劲的时候，老挝作为人口只有700万左右、经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元现金和多批防疫物资，付出了真心，使出了全力。老挝社会各界在万象募捐集会上，振臂高呼“中国加油！武汉加油！”老挝青年歌手倾情演绎《坚信爱会赢》，一度高居抗疫公益歌曲点击量榜首。中国网友纷纷留言，“疫情过后一定要去这个美丽善良的国度”。

　　我们不会忘记，老方积极响应中方倡议，全力筹备并成功举办中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会和澜湄合作外长会，发出地区国家携手抗疫的最强音，展现了老挝致力推进区域合作的担当。

　　在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过中国人民艰苦努力，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。

　　目前，老挝确诊病例有所增加，防控压力还在加大。中国人最重患难之交，最讲知恩图报，作为命运共同体，我们义无反顾同老挝人民携手并肩、共渡难关。

　　医疗专家组抵达前，中国政府向老挝援助了防护服、N95口罩、普通医用口罩和部分检测试剂盒，马云基金会提供的检测试剂盒也已送达，云南、湖南等地方政府和中国亚洲经济发展协会、中外企业家联盟等社会团体都在踊跃捐赠物资。医疗专家组不仅带来又一批援助物资，也为老挝疫情防控工作提供中国经验、注入专业力量。我们坚信，经过共同抗疫的洗礼，中老命运共同体的根基必将更加坚实。

　　在中国疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央统一领导开展全国联防联控，各级党组织充分发挥战斗堡垒作用，全国人民上下一心凝聚磅礴力量，这些生动实践得到老方高度赞同。中国和老挝都是共产党领导的社会主义国家。我们坚信，中老两党将在抗疫斗争中共同诠释以人民为中心的执政理念，充分展现社会主义制度的巨大优势。

　　中老铁路土建工程已完成约90%，不久前成功铺设首根500米长轨，进入全线铺轨新阶段。万象—万荣高速公路建设过半，赛色塔综合开发区预计年底可实现产值18亿美元，磨憨—磨丁经济合作区提供就业岗位5000个。我们坚信，在《构建中老命运共同体行动计划》指引下，双方各领域合作一定能克服疫情带来的影响，迎来更大发展。

　　疫情无情人有情。山水相连、守望相助，正是中老命运共同体的真切写照。

　　（作者为中国驻老挝大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved