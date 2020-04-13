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为抗疫国际合作注入信心和力量（患难见真情 共同抗疫情）

黑尔佳·策普·拉鲁什

2020年04月13日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　几乎没有人能想象到，新冠肺炎疫情会给世界带来如此大的变化。中国采取的坚决果断举措，有效控制住疫情，被世界卫生组织总干事谭德塞誉为“疫情应对的新标杆”。一些西方国家现在也开始采取和中国相似的措施，并对违反相关规定的行为采取“零容忍”。

　　中国政府实施的一系列防控举措，得到了中国人民的大力支持。4万多名医护人员驰援湖北，得益于中国上下一心的团结精神，以及人民对政府的充分信任。很难想象，如果没有中国在抗疫过程中取得的成功，现在疫情在全球蔓延形势将会如何。

　　疫情当前，中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供物资援助，累计向11国派出13批医疗专家组。无论各国抗疫还将面临多大困难，中国展现出的众志成城精神都将成为全球抗疫合作的标杆，值得其他国家借鉴。

　　面对世界经济下行风险加剧的现实，疫情防控不仅关乎人类健康福祉，也关乎全球发展繁荣。中国支持世界卫生组织发挥应有作用，携手各国完善全球公共卫生治理，有力有序推动复工复产，确保全球产业链供应链开放、稳定、安全。中国知行合一，与有关各方一道打造“健康丝绸之路”，构建人类卫生健康共同体，必将为抗击疫情国际合作注入强大信心和力量。

　　（作者为德国席勒研究所创始人，本报驻德国记者花放采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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