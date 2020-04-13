外交部回应广东防疫措施涉及非洲国家在华公民有关问题

人民网北京4月12日电 外交部发言人赵立坚12日就广东省实施防疫措施涉及非洲国家在华公民有关问题发表谈话。谈话内容如下：

面对新冠肺炎疫情这场突如其来的全球公共卫生危机，世界各国均采取了一系列管控措施，以阻遏疫情蔓延。中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得重要阶段性成效，但目前外防输入、内防反弹形势严峻，特别是随着国际疫情持续蔓延，疫情输入的压力不断加大。

中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。中非友谊是过去几十年来，双方在争取国家独立和民族解放、致力于发展经济和改善民生的进程中结下的，历经风雨考验，是中非人民共同的宝贵财富。2014年西非三国暴发埃博拉疫情后，中国政府率先驰援，同非洲国家和人民并肩抗疫。新冠肺炎疫情暴发后，中非双方再次团结一致、共克时艰，中非友谊得到新的升华。在中国人民抗击疫情的关键时刻，非洲国家和人民给予有力声援和支持，我们铭记在心，并克服各种困难向所有非洲在华人员特别是留学生给予关爱和保障。在非洲疫情日趋严峻的形势下，中国从政府到民间都积极行动起来，紧急驰援非洲，多批援助物资已运抵非洲，带去了中国人民对非洲兄弟姐妹的深情厚谊，体现了中非间相互支持、相互帮扶的优良传统，得到非洲国家和非盟的高度评价。中方在自身抗疫任务艰巨的情况下，仍通过各种渠道向非盟和非洲国家提供了检测试剂盒、口罩、防护服和护目镜、防护面罩、额温枪、医用手套和鞋套、呼吸机等大量物资。疫情无情人有情。下一步，中方还将继续向非洲兄弟提供更多力所能及的帮助。

中国政府在疫情防控过程中，一贯高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。疫情发生以来，广东高度重视对包括非洲籍人士在内的所有外籍人士确诊病例的救治工作，制定专门方案，作出妥善安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他们的生命安全和身体健康。

针对当前一些非洲朋友的关切，广东方面高度重视，迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式，包括按照无差别对待原则落实各项健康管理服务，指定专门酒店供需要医学观察的外国人入住，适当减免经济困难人员住宿费用；同外国驻广州总领馆建立有效沟通机制；坚决反对任何种族主义、歧视性言论等。中国人民一直视非洲人民为风雨同舟、患难与共的伙伴和兄弟，中非友谊在中国大地深入人心，牢不可破。非洲的朋友们在中国一定会得到公平公正、亲切友好的对待。外交部将继续同广东方面密切对接，积极回应非方的合理关切和正当诉求。

病毒没有国界，是全人类面临的共同挑战，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。我们愿同非洲朋友一道努力，相互理解，相互支持，加强合作，共同打赢这场威胁全人类的病毒阻击战。

(责编：杨光宇、刘军涛)