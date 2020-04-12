新华社华盛顿4月12日电 通讯：疫情蔓延带来的美国民众之“变”

新华社记者许缘 邓仙来 胡友松

4月12日，复活节，代表着重生与希望。但眼下的美国，新冠疫情日益严峻，病亡率不断攀升。

快速蔓延的疫情不仅改变了美国民众和医护人员的生活，也改变了很多人的想法和观念。他们更加理解和接受中国的抗疫经验，更多美国人开始思考，疫情之下中美应如何开展合作。

从“寄件人”到“收件人”

肯·马津斯基是美国人，他的妻子聂辉是美籍华人。年初，中国疫情暴发，聂辉所在的美国北卡罗来纳华人学者中美交流协会组织当地华人和美国友人为中国捐款捐物。马津斯基和聂辉积极奔走，寻找质量可靠且价格合适的货源。在他们的帮助下，该协会最终购买了12万只口罩寄回中国。

现如今，美国疫情日益严重，不少美国人发出“求救信号”。美国杜克大学医学院病理系主任黄教悌教授听说美国医护人员缺少口罩，赶忙通过微信发布求助信息。短短两个星期，装载有近10万只口罩的大小包裹就从中国各地寄到美国。他的美国同事在收到口罩后惊呼“太好了！”。

类似的故事还发生在中美师生之间。来自宾夕法尼亚州的朱丽叶是一家中国在线英语教学平台的美国教师。当她听说中国学生缺少口罩后，自掏腰包购买了1800只分批寄到学生手中。她所在的教学平台也共收到来自美国教师捐助的3000多只口罩。

如今，这些美国教师从“寄件人”变成了“收件人”，开始陆续收到中国学生和家庭寄来的物资。教师珍妮弗在收到口罩后感动得流泪。她说，“这些口罩从中国来，是带着爱来到这里的”。

从“抗拒”口罩到“接受”

抗疫初期，美国民众对于戴口罩十分抗拒。在他们看来，佩戴口罩是生病的象征。部分美国人带着异样的眼光看待佩戴口罩的人，甚至有极端美国民众对佩戴口罩的人做出不文明举动。

不过，随着中国在较短时间内控制住疫情，加之无症状病毒携带者人数增加，美国民众慢慢接受了这一做法，戴口罩的人日渐增多。

美国杜克大学中国研究中心客座研究员张斯琦向记者分享了这样一个故事。她说，当她3月中旬去当地一家超市时，一名工作人员看到她戴着口罩后神色紧张。当她试图与这名工作人员交流时，“这人突然跳开了两米远”。这一举动让张斯琦又好笑又难过，“好像我一张口就喷出了病毒一样”。

不过，当她近日为当地警察局免费送去两箱在美华人捐赠的口罩时，美国人的态度有了不同。一名警察在收到礼物后十分感动。他说，“谢谢你们所做的一切！我会鼓励我的同事们戴上口罩，我们一起战胜病毒”。

从“不重视”到“学经验”

疫情暴发初期，美国政府、医护界和民间并未高度重视，对于中国分享给世界的抗疫经验也谈不上完全信任。随着疫情在美国多点暴发，美国医护人员意识到疫情的严重性，在临床上开始借鉴中国的研究成果，并期待得到更多来自中国的帮助与合作。

一位来自华盛顿州抗疫一线的医生告诉记者，部分新冠肺炎患者肺部深处有痰无法自主咳出。美国医护人员通常的做法是借助吸管将其吸出来，但这种方式很可能无法排除所有异物。通过交流，中国的医护人员告诉他们，可以在病人俯卧的状态下用手将痰拍出。美国医护人员随即就用到了临床实践。

目前，美国新冠肺炎病患出院标准主要有两次病毒测试阴性、三天内呼吸稳定且不发烧等。据这位医生介绍，该标准也正是借鉴了中国经验。

“一样的病毒，中国经历过了、有经验了而且疫情控制得不错，我们十分愿意学习并相互促进。”这位医生期待，疫情之下，中美医疗能够优势互补，加强交流与借鉴。

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