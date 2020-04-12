综合消息：非洲新冠确诊病例逾1.3万例 疫情正向农村地区扩散

新华社开普敦4月11日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：截至当地时间11日下午，非洲新冠疫情持续蔓延，确诊病例总数已逾1.3万例，累计死亡744例。疫情正向农村地区扩散，多国加大抗疫力度，采取多种措施应对。

数据显示，截至11日，南非新增确诊25例，累计确诊2028例，累计死亡25例；喀麦隆累计确诊820例，累计死亡12例；科特迪瓦新增确诊53例，累计确诊533例，累计死亡4例；尼日尔新增确诊43例，累计491例，累计死亡11例；布基纳法索新增确诊36例，累计确诊484例，累计死亡27例；加纳新增确诊30例，累计408例，累计死亡8例。

世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，新冠病毒正在非洲农村地区扩散，目前已有超过16个非洲国家出现集群病例和社区传播。非洲国家本已不堪重负的卫生系统预计将面临严重困难，尤其是在农村地区。世卫组织呼吁非洲各国采取紧急应对措施，加强现有公共卫生和初级卫生保健基础设施，同时呼吁二十国集团加快对非洲抗疫的支持。

撒哈拉以南非洲多个国家加大抗疫力度，采取多种措施遏制疫情蔓延。

加蓬政府决定，自12日0时起在全国多地实施为期15天的居家隔离措施，到期后可视情延长。除维持社会运转的部门，其他人员尽量居家，仅允许每周二、四、六采购食品等基本物资和药品。

几内亚比绍总统恩巴洛宣布延长国家紧急状态至4月26日。

塞内加尔总统萨勒11日表示，如果民众不遵守现行防疫措施，他将宣布“封城”。

马里总统凯塔10日晚发表电视讲话，动员所有纺织企业和有资质的裁缝大规模缝制口罩，同时订购了2000万只可水洗口罩。马里政府正在考虑是否对首都巴马科“封城”。虽然疫情形势严峻，但原定于4月19日的议会选举第二轮将如期举行。

卢旺达司法部长约翰斯顿·布辛杰11日警告说，将以涉嫌危害人民生命安全罪起诉隐瞒新冠信息者。

南非卫生部11日建议民众出门佩戴口罩。由于口罩缺货，卫生部推出了布口罩自制指南。

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市长乌玛11日表示，从下周开始将对亚的斯亚贝巴居民进行挨户筛查，以及时发现疑似患者。（执笔记者：高原；参与记者：荆晶、王林园、曹凯、王松宇、文浩、邢建桥、郑扬子、聂祖国、王守宝、赵宇鹏、张改萍、肖玖阳、许正、张玉亮）

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