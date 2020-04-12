新华社马尼拉4月12日电 专访：我相信菲律宾一定能战胜这场疫情——访中国援菲抗疫医疗专家组组长翁山耕

新华社记者郑昕 袁梦晨 夏鹏

“在抗疫方面，菲律宾政府和卫生部门是积极主动的。”中国援菲抗疫医疗专家组组长、福建医科大学附属第一医院副院长翁山耕日前接受新华社专访时表示，他相信在菲律宾政府带领下，菲律宾一定会取得抗击新冠疫情的胜利。

中国政府派遣的抗疫医疗专家组本月5日抵达菲律宾，专家组由国家卫生健康委员会组建，12名由福建省选派的医疗专家都有丰富的抗疫经验。连日来，专家组成员走访菲首都马尼拉多座收治新冠病例的医疗院所，并同当地政府官员、医务人员和华侨华人展开交流。

翁山耕说，菲律宾医务人员非常敬业、具有奉献精神。菲律宾医护人员和医疗物资紧缺，工作强度和危险性很高，医护人员甚至将一次性防护服反复使用。一线医护人员在这样困难的情况下依然坚守岗位、救死扶伤，令翁山耕十分感动。“他们是菲律宾的抗疫英雄。”翁山耕说。

翁山耕介绍，3月中旬菲律宾累计确诊病例不足100例时，菲政府就着手采取隔离政策。“最近一段时间，菲律宾每天新增病例数并不是很多，说明隔离政策在起作用。

尽管疫情在强有力举措之下受到抑制，但菲律宾的抗疫道路仍任重道远。翁山耕说，菲律宾医疗人员的诊疗专业到位，但缺乏足够的临床病理经验。他还担心菲律宾面临的收治能力不足、检测能力有限、传染源尚未被切断等难题，可能会影响到抗疫成效。“未来我们将继续进行考察和讨论，再根据菲律宾的医卫现状，提供一份结合当地国情的防控方案，供菲律宾卫生部门参考。”

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