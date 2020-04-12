新华社北京4月12日电 （国际观察）疫情阴云笼罩 中东停火刻不容缓

新华社记者蔺妍 顾康 辛俭强

多名联合国中东地区特使11日发表联合声明，呼吁中东地区冲突各方停火，通过对话化解分歧，共同抗击新冠疫情。

分析人士指出，疫情肆虐令饱受冲突与动荡之苦的中东雪上加霜。尽管各国都尽力防疫，但如果冲突不止，相关国家及周边地区就很难做到有效防控。大疫当前，停火抗疫愈发成为国际社会共识，有关各方暂释前嫌、携手应对疫情挑战必要且紧迫。

强烈呼声

新冠疫情目前在中东地区呈现高发态势，各国累计确诊和死亡病例持续增加。根据美国约翰斯·霍普金斯大学12日发布的新冠疫情最新统计数据，中东地区累计确诊病例数已逾15万。

严峻疫情给中东地区又添了一道难题。要和平不要战争，要团结不要对抗，是长久以来世界人民共同期待，更成为疫情下国际社会共同呼声。

11日，联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森、联合国秘书长也门问题特使格里菲思、联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫等联合呼吁各方就停止敌对行动、维持及延长业已存在的停火、实现冲突的长期解决开展真诚的无条件谈判；保持最大限度的克制，缓解紧张，通过和平方式弥合分歧；避免采取任何导致局势恶化的行动。

此前，联合国秘书长古特雷斯等国际政要也多次呼吁全球各地所有冲突方立即实现停火，集中全部精力对付新冠病毒这一人类共同敌人。

古特雷斯3月23日在远程记者见面会上说，新冠病毒是人类共同的敌人，而战乱地区医疗系统已经崩溃，数量已然不足的医疗专业人员成为袭击对象，难民和流离失所者在疫情面前更加脆弱。全球停火对于建立救生走廊、为外交手段创造宝贵窗口期、为无力应对新冠疫情的地区带来希望至关重要。“病毒的肆虐显示战争的愚蠢。”

刻不容缓

随着疫情走势不确定性加大，中东地区各国绷紧防控弦。其中，深陷战乱或冲突的叙利亚、也门、伊拉克、以色列、巴勒斯坦、利比亚等都面临日益严峻疫情，尽管均采取了应对措施，但分析人士指出，连年冲突和战乱让这些中东国家政局不稳、物资匮乏、医疗体系脆弱，疫情防控措施可能大打折扣。

分析人士说，冲突导致大批民众流离失所，大批难民在毫无防护措施的情况下，大量涌入边境地区，聚集在人员极度密集的难民营和临时居所。一旦疫情大暴发，无论对这些国家还是周边地区来说，恐将产生灾难性后果。

目前令人欣慰的是，因和平进程陷入僵局而长期势成水火的巴以双方，此次在严峻的疫情面前，意识到同舟共济的重要性，暂时抛开了以往的仇怨，一起联手抗击疫情。此前冲突不断的加沙地带近来呈现出“少有的平静”。当地居民说，他们已连续一个月没有听到爆炸声。

巴以相关部门每天都互相通报疫情动态。以方不仅向巴方提供新冠病毒快速检测试剂盒，还为巴方培训医务人员。以色列《国土报》称，这是巴以双方“有史以来最为紧密的一次合作”。

也门政府日前发表声明愿意停火应对疫情，胡塞武装对此表示欢迎。随后，沙特阿拉伯主导的多国联军8日晚宣布，从9日开始在也门实行为期两周的单方面停火，以响应联合国有关呼吁。

但令人担忧的是，胡塞武装9日指责，联军仍在继续攻击胡塞武装目标。在利比亚，对峙的民族团结政府和“国民军”依然激烈交火，士兵们戴上口罩继续作战。而在叙利亚等地，战火也依然在继续。

古特雷斯日前表示，支持停火呼吁的国家不断增多，相关国家和地区的合作伙伴以及民间团体等也都积极响应。但他同时坦言，目前冲突方在“承诺与行动之间还存在巨大的差距”。而且由于一些冲突方积怨已久，彼此缺乏信任，实现真正全面停火仍然面临着诸多困难。（参与记者：刘健）

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