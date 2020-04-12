新华社墨西哥城4月11日电 综述：中拉携手抗疫 展现深情厚谊

新华社记者闫亮 徐烨 吴昊

拉美和加勒比国家新冠疫情正不断发展。从中国与拉美多国举行视频会议分享抗疫经验，到向墨西哥提供抗疫支持和帮助；从向古巴政府捐赠防疫物资，到派出医疗专家组与委内瑞拉人民并肩战斗……中拉守望相助，共克时艰。

当地时间11日下午，中国抗疫医疗专家组圆满完成援助委内瑞拉抗疫任务启程回国。为了表彰专家组为委疫情防控所作突出贡献，委内瑞拉政府当天在机场向专家组全体成员授予“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。

委内瑞拉总统马杜罗日前接见中国援委抗疫医疗专家组，感谢中方对委内瑞拉提供的支持，感谢专家组来委与当地医疗人员和专家分享抗击新冠疫情的经验、与委方共同完善防疫措施。他说：“中国与委内瑞拉人民的友谊是一种具有人文关怀的、深厚的情谊。”

3月20日，中国浙江大学附属第一医院与阿根廷卫生部医学专家就新冠疫情防控和病患诊疗举行视频交流会。阿根廷卫生部长冈萨雷斯·加西亚对此高度评价，感谢中方专家毫无保留“倾囊相授”，中方的宝贵经验将对阿疫情防控工作发挥重要作用，阿方期待同中方团队保持密切沟通合作。

3月23日，中国专家同拉美和加勒比国家的25国政府官员和卫生专家举行视频会议，交流疫情防控经验。拉方与会官员和专家认为，视频会议及时、专业、高效，为拉美和加勒比国家抗击疫情起到重要指导作用。智利卫生部副部长达萨表示，中国专家分享的临床经验和应对疫情预案对智利非常有帮助。

在中国抗疫的艰难时刻，古方高度赞赏并坚定支持中方抗击疫情的努力。在古巴出现新冠疫情后，中国政府第一时间决定向古方提供抗疫物资援助。4月5日，包括医用口罩、防护服、体温计、隔离眼罩和鞋套等防护用品在内的抗疫物资运抵古巴。古巴外长罗德里格斯在社交媒体上说，中方举动体现了两国深厚友谊。

4月7日，从中国采购的重约10吨的首批防疫医疗物资空运至墨西哥首都墨西哥城。墨西哥城自治大学国际政治研究员何塞·路易斯·莱昂-曼里克斯认为，中国向墨西哥提供的帮助很关键，分享中国经验有助于加强国际抗疫合作。中国抗疫经验不仅适用于墨西哥，而且对整个拉美都有用。

墨西哥总统洛佩斯表示，中方为墨方抗疫提供了宝贵支持和帮助，这对墨方非常重要。墨西哥同中国一直保持着兄弟般的友好关系，墨方将继续致力于积极发展对华关系，同中方加强抗疫和公共卫生等各领域交流合作。（参与记者：倪瑞捷）

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