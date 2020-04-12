美国想绕开世卫组织另起炉灶？ “甩锅”意图太露骨

近日，美国政府接连向世卫组织（WHO）“开火”。美国总统特朗普质疑世卫组织应对疫情的表现，责怪世卫组织总是“以中国为中心”。10日，特朗普在白宫疫情简报会上称将于下周发布有关WHO的声明，暗示将暂停对该组织的（5亿美元）资金支持。美国多位政客也同时将矛头对准世卫组织。

美政客讨论“惩罚”世卫组织 步步紧逼

据美国“政客”新闻网10日报道，特朗普的助手们正在讨论一些可能影响深远的举措以“惩罚”世卫组织，其中包括切断美国的资金支持，并试图“创立一个替代机构”。

△美国“政客”新闻网站报道

据知情人士透露，美国一些官员已在起草文件，一旦作出决定，将宣布暂停向世卫组织和一个相关机构——泛美卫生组织提供资金支持。该文件草案还要求美国国务院、美国国际开发署等机构设法把资金转到现有的替代机构。

据美国《国会山报》报道，美国众议院监督和改革委员会的共和党人9日集体致信世卫组织总干事谭德塞，要求其“对世卫组织与中国的关系作出答复”。

在这封信中，议员们质疑世卫组织“没有考虑全世界各个国家的利益”，指责其“没有将疫情的责任归咎于中国”，并且抨击其“依赖中国政府的错误信息”。

△美国众议院监督和改革委员会的共和党人9日致信谭德塞 （图片来源：美国众议院监督和改革委员会社交媒体）

他们要求世卫组织在4月16日之前，提供2019年8月以来与中国关于公共卫生方面的信件记录，有关中国新冠肺炎确诊和病亡病例的文件，以及其与台湾方面的信件记录。

要求谭德塞出席美国国会听证会 专家：美国无权对国际组织指手画脚

另据美国“政客”新闻网9日报道，共和党参议员托德·杨致信世卫组织总干事谭德塞，要求其出席美国国会听证会，就世卫组织应对疫情的情况作出解释。

△美国“政客”新闻网站报道

杨在信件中指责世卫组织认可中国早期的疫情处理，并依赖中国提供的数据。杨声称：“作为WHO预算最大资助者，美国纳税人有权知道WHO应对疫情的相关事实。”

除了托德·杨以外，参议员瑞克·斯考特要求就世卫组织如何应对疫情召开国会听证会，并建议美国停止对世卫组织的资助。参议员玛莎·麦克萨莉则呼吁罢免谭德塞。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖认为，要求谭德塞出席听证会显然名为要求“作证”，实则是实施“报复”。 苏晓晖称，美国的国会听证会无权对国际组织指手画脚。

更值得注意的是，此次托德·杨要求世卫组织总干事出席听证会，并非为了了解情况。事实上，美国国会根本不在意世卫组织发布的信息以及为疫情防控作出的努力，而是希望通过“传唤”的方式敲打总干事，要求世卫组织配合美国污名化中国。

尽管托德·杨声称谭德塞会出席听证会，但美国国会心知肚明，出现这种情况的概率微乎其微。

美“退群”成瘾 欲再次逃避责任

针对美国政府接连对世卫组织“开火”，苏晓晖表示，美国叫嚣暂停缴纳会费，实际是无视国际责任。

世卫组织的规划预算资金来自评定会费和自愿捐款。评定会费是国家作为组织会员国缴纳的费用，按各国的财富和人口状况计算。近年来，评定会费仅占组织资金总额的1/4，但因为这是一笔有保障的资金，有助于减少组织对捐助方的依赖，因此是资金的重要来源。

目前美国仍然拖欠2019年世卫组织会费，拖欠比例超过70%，应在今年1月1日前缴纳总额约1.2亿美元的2020年会费，至今分文未付。

美国近年来不断“退群”，先后退出联合国教科文组织、人权理事会、应对气候变化的《巴黎协定》、伊核协议等。苏晓晖指出，美国高举“美国优先”大旗，盲目追求本国利益最大化，逃避国际责任。在全球抗疫背景下攻击世卫组织，有可能是再次“退群”的伏笔。

苏晓晖表示，当前美国国内对政府的批评之声不绝于耳。事实上，美国政府忽视了世卫组织一再发出的警告，疫情防控措施和医疗物资准备工作滞后，最终导致疫情蔓延形势失控。轻描淡写或掩耳盗铃已经无法欺骗民众，美国政府转而以“甩锅”中国作为转移压力的主要方式。此时，世卫组织对中国疫情防控工作的肯定和支持，增加了“甩锅”的难度，美国政客难免因此气急败坏。

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