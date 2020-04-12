中国驻美大使：中国努力为国际抗疫贡献力量

新华社华盛顿4月11日电 中国驻美国大使崔天凯11日表示，新冠疫情是全球性挑战，任何国家单靠自己无法成功战胜疫情，各国要为国际抗疫合作贡献力量，中国正努力在国际抗疫方面作出贡献。

美国公共广播公司当天播出了美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默日前对崔天凯的采访。崔天凯在采访中说，疫情是一场全球性挑战，病毒不分国界、政治体制、文化和宗教，它以同样方式攻击所有人，因此需要更加紧密有效的全球合作。

崔天凯说，中国坚信各国同属人类命运共同体，只要还有一个国家发生疫情，就没有人是安全的，中方对此有清醒的认识并正在竭尽全力帮助他国挽救生命。

崔天凯表示，全球化进程受经济效率和技术驱动，是客观力量作用的结果，人们无法真正阻止这些基础性力量发挥作用。如果过去的全球化进程存在问题，现在各国就应该使其更加开放、包容，促成更加公平的分配，照顾好弱势群体。

崔天凯表示，中美两国需要在疫情方面加强合作，要摒弃利用他人苦难谋取政治私利的行为。他指出，很多人在过去数年里讨论大国战略竞争以及所谓的“修昔底德陷阱”等话题，但很少有人预计到这样一种看不见的病毒会对所有人造成如此大的影响。所以，两国要认真思考我们面临的真正威胁是什么，共同利益在哪里以及应如何在世界范围内应对诸如新冠病毒带来的全球性挑战。

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